Zimbabwe : l’opposition revendique la victoire aux élections présidentielles

Le chef de d opposition au Zimbabwe, Nelson Chamisa, a contesté dimanche la réélection annoncée du président sortant Emmerson Mnangagwa et a revendiqué la victoire, a l’issue d’un scrutin aux nombreux dysfonctionnements, dont la régularité a été mise en cause. Selon africanews, Emmerson Mnangagwa a été reconduit pour un second mandat avec 52,6% des suffrages exprimés, contre 44% en faveur de Nelson Chamisa.

L’opposition avait immédiatement affirmé ne pas avoir entériné ces résultats « faussés ». « Nous avons gagné cette élection. Nous sommes les leaders. Nous sommes même surpris que Mnangagwa ait été déclaré vainqueur (…) Nous avons les vrais résultats », a déclaré Nelson Chamisa, au cours d’une conférence de presse le dimanche 27 août 2023 à Harare.

