Brigade des Volontaires pour la défense de la patrie: le lieutenant-colonel Mahamady Sawadogo aux commandes

Le Chef d’Etat-major général des armées, le général de brigade Moussa Diallo, a installé le nouveau commandant de la Brigade des Volontaires pour la défense de la patrie (BVDP), le lieutenant-colonel Mahamady Sawadogo, dans ses fonctions le jeudi 25 septembre 2025, à Ouagadougou.

Les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) répondent désormais aux ordres du lieutenant-colonel Mahamady Sawadogo. Nommé en remplacement du colonel Thomas Savadogo. Il a été installé officiellement dans ses fonctions par le Chef

d’Etat-major général des armées, le général de brigade Moussa Diallo, jeudi 25 septembre 2025, à Ouagadougou.

Tout en remerciant les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en lui, le nouveau commandant a dévoilé son ambition de faire de la Brigade des VDP (BVDP) un symbole vivant de la mobilisation du peuple pour la défense de son intégrité. Pour ce faire, le lieutenant-colonel Mahamady Sawadogo a indiqué que son action reposera sur cinq grands piliers. Le premier qu’il a cité est la restructuration des forces pour plus d’efficacité. « Pour être en phase avec les défis sécuritaires du moment, il est impératif de rationaliser nos forces pour optimiser leur efficacité.

C’est pourquoi, j’engagerai la réorganisation et la restructuration des bataillons mixtes de marche afin de les rendre plus opérationnels, plus rapides dans la riposte et plus flexibles dans leur déploiement », a-t-il indiqué.

Le commandant de la BVDP a confié également qu’il procèdera au regroupement régional des VDP communaux afin de concentrer les forces dans les zones à fort défi sécuritaire, en les déployant où ils sont le plus nécessaires pour assurer la protection des populations et favoriser la reprise des activités socio-économiques. « Une force bien organisée est une force qui gagne », est-il convaincu.

Le renforcement du lien armée-nation constitue également l’un des grands chantiers du nouveau commandant. De son avis, les VDP doivent être le pont entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et la population. « Etant issus du peuple, ils doivent le servir. Leur présence dans chaque village et quartier doit rimer avec protection, mais aussi avec collaboration », a-t-il estimé.

Le lieutenant-colonel Mahamady Sawadogo ambitionne par ailleurs de faire des VDP des acteurs du développement tout en restant des sentinelles de la nation. De son avis, leur rôle ne doit pas se limiter seulement aux opérations militaires. « La défense de la patrie est une entreprise collective qui va bien au-delà.

Les VDP doivent inspirer la jeunesse à prendre en main leur destin et à être prête à s’investir pour son pays », a-t-il soutenu.

Préparer l’avenir des VDP

Le nouveau commandant veut, en outre, faire de la BVDP un catalyseur de la résilience communautaire. Les VDP doivent être en son sens, le ciment qui unit les communautés face à l’adversité. « Une population informée et préparée ne cède pas à la peur mais à la capacité de transformer la passivité en action, la peur en courage et la désunion en solidarité », est-il convaincu.

Le lieutenant-colonel Mahamady Sawadogo entend également anticiper la fin de la crise afin de préparer l’avenir des VDP. A cet effet, il a annoncé qu’un projet de reconversion « ambitieux » sera initié à leur profit. Il s’agira, a-t-il indiqué, de mettre en place des formations professionnelles et des opportunités d’emploi qui leur permettront de réintégrer la vie civile avec des compétences nouvelles et valorisantes dans les domaines de l’agro-sylvo-pastoral, de l’artisanat, des technologies et d’autres secteurs de métier.

« Des efforts seront consentis pour accorder la priorité aux VDP sur le marché de l’emploi en fonction des compétences et des qualifications acquises », a déclaré le nouveau commandant. Bien que prévoyant des réformes, le lieutenant-colonel Mahamady Sawadogo entend également consolider les acquis engrangés par son prédécesseur. « Vous avez su inculquer aux VDP les valeurs de courage, de discipline, de patriotisme et de respect des droits humains dans l’exécution de leurs missions opérationnelles. L’héritage que vous nous laissez est inestimable. Il constitue une fondation solide sur laquelle je m’appuierai », a-t-il dit au colonel Thomas Savadogo.

Des mots qui ont conforté le commandant sorti de la BVDP, le colonel Thomas Savadogo, dans son sentiment de devoir accompli. Loin de s’appesantir sur les réalisations faites, il a rendu hommage à l’ensemble du personnel de la BVDP pour le noble combat mené ensemble pour la liberté et la dignité du Faso.

Tout en relevant que des défis demeurent, il a affirmé de ne pas douter de la capacité de son successeur, précédemment commandant adjoint de la BVDP à les relever. Il a, toutefois, marqué sa disponibilité à l’accompagner dans la réussite de sa mission.

Nadège YAMEOGO