Burkina Faso : accélération de la digitalisation de l’identité et restructuration de la formation professionnelle

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé, le 30 juillet 2026, le Conseil des ministres. Selon le Ministre Porte-parole du Gouvernement, Camarade Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, le Conseil a adopté plusieurs dossiers et pris d’importantes décisions pour la bonne marche de la Nation et pour le plein épanouissement des Burkinabè dans la dynamique de la Révolution Progressiste Populaire.

Pour le compte du ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, le Conseil a adopté un décret portant organisation de l’enregistrement de masse pour l’inscription et la délivrance de l’identifiant unique électronique de la personne physique au Burkina Faso.

Dans le cadre du projet WURI (Projet d’Identification unique pour l’Intégration et l’Inclusion en Afrique de l’Ouest), le Burkina Faso s’apprête à franchir une étape décisive pour doter chaque citoyen d’un identifiant unique électronique, selon la Ministre chargée de la Transition digitale, Camarade Aminata ZERBO/SABANÉ.

L’organisation de cette opération de grande envergure sera entièrement pilotée par des structures publiques pour garantir la souveraineté des données biométriques (empreintes digitales et iris).

Selon la Ministre Aminata ZERBO/SABANÉ, l’adoption du décret permettra de formaliser l’organisation de ce processus et de l’encadrer juridiquement. « C’est l’occasion pour nous d’informer les populations du lancement prochain du processus d’enrôlement massif et de les inviter à s’enregistrer dès que possible », souligne-t-elle.

Un maillage territorial structuré est planifié avec des comités nationaux, régionaux, provinciaux et communaux, et appuyé par des mécanismes dédiés à la gestion des plaintes afin d’assurer un processus transparent.

Formation professionnelle : 14 secteurs stratégiques ciblés

Au titre du ministère de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, le Conseil a adopté un décret portant Répertoire général des métiers de la formation professionnelle. Selon le Ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Camarade Moumouni ZOUNGRANA, ce dispositif vise à adapter les cursus scolaires aux réalités socio-économiques et aux besoins effectifs du marché de l’emploi.

« Nous avons fait effectivement le répertoire des métiers pour préciser le travail qui sera fait dans ces établissements. C’est un répertoire qui intègre 14 secteurs d’activités prioritaires pour l’État (…) dans lesquels véritablement on va orienter la formation pour pouvoir réagir à l’emploi », explique le Pr Moumouni ZOUNGRANA.

L’agriculture, l’élevage, les mines, l’artisanat, la santé, la communication, la sécurité, la transition digitale font partie des domaines retenus pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes.

Direction de la communication de la Présidence du Faso