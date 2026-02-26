Burkina : Un médecin révoqué et un adjudant de police rétrogradé pour faits de corruption (Conseil des ministres)

Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé, le jeudi 26 février 2026, l’hebdomadaire Conseil des ministres. Selon le Ministre Porte-parole du Gouvernement M. Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, le Conseil a examiné et adopté plusieurs dossiers et pris d’importantes décisions pour l’amélioration des conditions de vie du Peuple burkinabè conformément à la Révolution Progressiste Populaire.

‎‎Pour le compte du ministère de la Sécurité, le Conseil a adopté un rapport relatif à un projet d’ordonnance portant institution d’un avancement à titre exceptionnel au profit des Forces de sécurité intérieure. Le Ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de police Mahamadou SANA indique que dans le cadre de leurs missions, les Forces de sécurité intérieure ont fait montre d’abnégation, d’engagement, de détermination et de courage exceptionnel, parfois au prix du sacrifice suprême pour que le Burkina reste debout.

‎‎« Dans un souci de renforcer la motivation, la discipline et l’efficacité opérationnelle, il était nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles et dérogatoires en matière de gestion de carrière de ces forces combattantes. Ces mesures concernent essentiellement l’avancement à titre exceptionnel, soit de grade en grade, soit avec accès à un corps immédiatement supérieur, en reconnaissance des faits d’éclat ou des services exceptionnels rendus à la Nation en temps de paix ou en temps de crise ou en temps de conflit armé ou même lors d’une mission spéciale », indique le Ministre SANA.

‎‎Le Ministre de la Sécurité explique que sont considérés comme faits d’éclat, le fait de repousser une attaque terroriste ou tendre une embuscade ou assiéger une base terroriste, neutraliser le maximum d’ennemis et de récupérer le maximum de matériel.

‎Suite de l’affaire « caméra KORAG » : les sanctions sont tombées

Pour le compte du Ministère des Serviteurs du Peuple, le Conseil a entendu une communication orale relative aux agents publics coupables d’actes de corruption révélés par le KORAG. La communication orale rend compte des procédures disciplinaires engagées contre trois des sept agents concernés.

‎‎Selon le Ministre des Serviteurs du Peuple, M. Mathias TRAORÉ, le Conseil a décidé de rétrograder M. SAKANDÉ Seni, matricule 240 559, adjudant de police, au grade de Sergent-chef de police, de révoquer M. BOA Jacques, matricule 278 480 M, médecin spécialiste en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale. Quant à M. OUÉDRAOGO Abdoul Rachid, matricule 1104-2021-0068, agent de police, il est relaxé au bénéfice du doute.

