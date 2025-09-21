Camp vacances Faso Mêbo: Clap de fin pour la promotion « Lidandanli »

Le chef d’Etat-major particulier de la Présidence du Faso, le colonel Ismaël Kiswendsida Diaouari, a présidé la cérémonie officielle de clôture de la 2e vague du camp vacances Faso Mêbo de Ouagadougou, samedi 20 septembre 2025, à Ouagadougou.

La 2e vague du camp vacances Faso Mêbo de Ouagadougou, débuté le 11 septembre, a connu son apothéose le 20 septembre 2025. C’est le chef d’֤Etat-major particulier de la présidence du Faso, le colonel Ismaël Kiswendsida Diaouari, parrain de l’édition qui a présidé la cérémonie officielle de clôture, samedi 20 septembre 2025, à Ouaga- dougou. C’était en présence du ministre chargé de la Justice, du ministre directeur de cabinet du président du Faso, du coordonnateur national de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo et de nombreux parents d’enfants.

Les temps forts de cette cérémonie ont été la présentation du journal télé de 20h par les campeurs, la remise des certificats, le baptême de promotion, le parcours de 10 obstacles sur 20, la démons- tration Karaté, le défilé des campeurs et la visite des ateliers. Cette promotion s’appelle « Promotion Lidandanli » qui veut dire la foi en l’avenir en langue gulmatchema. C’est le nom que le parrain Ismaël Diaouari a donné à ses 700 filleuls. La représentante des campeurs, Jovis Zongo, a déclaré que cette cérémonie de clôture est un moment fort pour eux. Elle a confié qu’ils repartent du camp avec une conscience plus éveillée et une fierté renouvelée d’appartenir à une nation.

Le colonel Ismaël Kiswendsida Diaouari a rappelé à ses filleuls que le Burkina Faso d’aujourd’hui est le fruit d’une longue lutte engagée depuis des années. « Retournez dans vos familles, vos quartiers, vos villages comme des bâtisseurs, des éclaireurs, des artisans du changement », leur a-t-il conseillé. Le coordonnateur national de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, le commandant Ahmed Zoodnoma Sakandé, a félicité les campeurs pour la discipline au cours des différentes formations.

« Nous, encadreurs avons semé des graines de patriotisme et d’amour de la patrie dans le cœur de vos enfants. Mais c’est à vous qu’il revient de continuer l’œuvre au quotidien », a-t-il recommandé aux parents des campeurs. Le président du comité des parents, Kassoum Ouédraogo, a relevé que conscients de l’importance de l’initiative, les parents ont décidé d’apporter leur pierre à l’édifice. « Nous avons remis 400 kits scolaires d’une valeur de 1,25 million FCFA destinés aux pupilles de la nation. Et 2 tonnes de ciment pour l’Initiative présidentielle Faso Mêbo », a-t-il annoncé.

Gbetcheni Constantin

Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)