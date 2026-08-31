Campagne agricole : Le directeur régional de l’agriculture de Bankui visite un bas-fond rizicole

Le directeur régional de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et Halieutiques de la Boucle du Mouhoun (Bankui), Gaël Sidbewendin Yaméogo, a visité le bas-fond rizicole de Nouakuy, commune de Dédougou, le samedi 29 août 2026.

La visite s’est voulue une initiative pour toucher du doigt la réalité du terrain et constater l’évolution de la campagne agricole dans ce périmètre aménagé par l’État, situé à la périphérie nord-ouest de la ville de Dédougou. Elle a été appréciée par les exploitants du domaine, à commencer par le président des producteurs du bas-fond, Jérémie Magna Saboué. Ce dernier a traduit la joie de plus de 400 agriculteurs envers l’État pour l’opérationnalisation du site.

Il a indiqué que la campagne est prometteuse au vu de l’évolution des cultures dans leurs champs, où se côtoient populations autochtones et personnes déplacées internes (PDI). Il a ainsi magnifié la bonne entente entre les différents producteurs, qui permet de promouvoir et de cultiver la cohésion sociale et la résilience.

Respecter les consignes de l’encadrement technique

Le visiteur du jour a avoué que cette saison agricole humide est celle du riz à l’échelle de la région. Il a informé que les plants sont au stade de tallage dans les différentes zones aménagées. Et « la physionomie générale des bas-fonds se présente très bien en dépit de quelques difficultés que nous avons connues en début de saison pour ce qui est de la pluviométrie », a-t-il fait remarquer. À l’en croire, « si la pluviométrie se maintient, nous espérons une très bonne campagne ».

Dans ce périmètre aménagé de Nouakuy, le choix a été porté sur les variétés de riz à cycle court comme l’Orylux. M. Yaméogo a saisi l’occasion de sa visite pour appeler les producteurs de ce bas-fond — qui compte plus de 80 hectares de superficies emblavées — à respecter les consignes de l’encadrement technique. « Aussi, il faut rester engagé, car en révolution il faut toujours rester en veille », a-t-il ajouté. Il a également salué l’implication des responsables coutumiers du village dans l’organisation des cultivateurs qui font preuve d’ordre et de discipline.

Au cours des échanges, le directeur régional a rassuré les riziculteurs quant à l’engagement pris d’étendre le bas-fond de Nouakuy à 200 hectares. À l’ensemble des producteurs de la région, il a réitéré l’entière disponibilité des services techniques déconcentrés à les assister en appui-conseils pour booster la production. « Nous ferons tout ce qui est humainement possible pour être au plus près des producteurs, afin de les conseiller et d’apporter un plus à l’encadrement technique », a-t-il promis.

Yacouba BELEM