CAN 2025/Algérie # Burkina (1-0): les Etalons ont toujours leur destin en main

En match comptant pour la 2e journée des phases de poules de la CAN Maroc 2025, les Etalons ont été battus (1-0) hier 28 décembre à Rabat par les Fennecs d’Algérie. Les poulains de Brama Traoré doivent aller chercher leur qualification pour le tour suivant face au Soudan.

Les matchs entre le Burkina Faso et l’Algérie, qui se sont rencontrés cinq fois ces dernières années, sont toujours intenses et indécis, que ce soit lors des phases éliminatoires ou en CAN. La rencontre d’hier 28 décembre au complexe sportif Moulay El Hassan de Rabat, en match pour la 2e journée du groupe E, n’a pas dérogé à cette règle. L’Algérie s’est s’imposée sur la plus petite des marques à l’issue d’un match physique ponctué par de nombreuses fautes.

Or, pour son second match de cette CAN 2025, le Burkina Faso nourrissait de grandes ambitions : se qualifier rapidement pour les 8es de finale. Le sélectionneur Brama Traoré a alors fait un choix fort dans son onze de départ (par rapport à l’équipe qui a battu la Guinée équatoriale le 24 décembre dernier) en remplaçant l’expérimenté Blati Touré par le jeune Mohamed Zoungrana. En clair, son objectif est de densifier le milieu de terrain avec deux sentinelles pour répondre aux défis des habiles et techniques Fennecs. Les deux équipes effectuent une entame de match aux petits trots avec beaucoup de prudence.

La stratégie de Brama Traoré est de jouer bloc bas et de laisser la possession de balles à l’Algérie. Mais les Fennecs ne prennent pas non plus trop de risques. Le début de match est donc tactique et les Etalons sont les premiers à se signaler (3e) avec Bertrand Traoré qui réclame un pénalty mais l’arbitre ghanéen ne bronche pas. Gustavo Sangaré échappe de peu à une exclusion lorsque la VAR demande à l’arbitre d’aller voir une action sur Jaouen Hadjam (5e). Le milieu burkinabè écope plutôt d’un carton jaune. L’Algérie trouve l’ouverture du score peu après, sur penalty, par son capitaine Riyad Mahrez (23e) suite à une faute de Ismahila Ouédraogo.

La demi-heure de jeu de la rencontre est très hachée avec de nombreuses fautes de part et d’autre. A preuve, les trois cartons jaunes distribués par l’arbitre. Les Etalons souffrent. Les Algériens Ismael Bennacer et Hicham Boudaoui sont maitres du milieu de terrain. Le côté gauche algérien, avec le lutin Mohamed Amoura, fait très mal à Steeve Yago. Cependant, le capitaine Bertrand Traoré, très en vue dans cette première période et ses coéquipiers arrivent par moments à se montrer dangereux. Mais Landy Kaboré (28e) ne profite pas d’une mauvaise relance du portier Luca Zidane.

Rien n’est perdu

Ensuite, le gaucher de Sunderland (23e) est contré in-extrémis par une défense bien regroupée des Fennecs. La plus grosse occasion des Etalons intervient sur corner (42e). Mohamed Zoungrana voit sa tête ricocher sur le poteau. Et sur la contre-attaque algérienne qui suit, les Etalons auraient pu concéder le 2e but si Hervé Koffi n’avait pas remporté son duel face au remuant Mohamed Amoura.

Mené, Brama Traoré change de stratégie à la pause. Il sort un de ses milieux défensif, Mohamed Zoungrana, lance Georgi Minoungou et replace le capitaine Bertrand Traoré dans l’axe. C’est donc une équipe burkinabè avec un système plus offensif qui tente de refaire son retard. Cependant, leur velléité est constamment maitrisée par l’expérience et la justesse technique de Ismael Bennacer et Hicham Boudaoui. A l’heure de jeu, et ce, jusqu’à la 77e , les Fennecs manquent de sanctionner les Etalons par des contre-attaques éclaires suite à des pertes de balles (66e et 75e). Le portier Hervé Koffi, auteur d’une seconde période de haut vol, maintient son équipe dans le match par deux arrêts décisifs, d’abord face à Mohammed Amoura (68e), puis à Ibrahim Meza (77e).

Les poulains de Brama Traoré n’abdiquent pas. Dango Ouattara, très discret jusque-là sonne la révolte, mais est impuissant car bien muselé par la défense algérienne. Georgi Minoungou (79e), Franck Lassina Traoré (83e) et Edmond Tapsoba (90e) voient leurs tentatives passer à côté du portier algérien. La dernière offensive des Burkinabè pour revenir au score est venu de Cyriaque Irié (90+4) qui reprend un corner de la tête, mais elle est molle pour inquiéter Luca Zidane.

Les Etalons chutent dans le choc du groupe E et permettent à leur adversaire du jour de se qualifier pour les 8es de finale. Le moins que l’on puisse dire est que les Etalons ont été impuissants face à une équipe d’Algérie qui, lors de certaines phases de jeu, semblait prenable. Comme lors de la majeure partie de la rencontre face à la Guinée équatoriale, ils ont manqué de créativité dans le dernier tiers du terrain adverse. Bertrand Traoré a été le seul, grâce à sa technique, a porté le danger dans le camp algérien. Conséquence, le Burkina n’a cadré que trois tirs sur l’ensemble de la rencontre. Cependant rien n’est perdu pour la qualification malgré cette courte défaite. Mais ils devront aller la chercher le 31 décembre prochain face au Soudan à Casablanca.

Sié Simplice HIEN

Depuis Rabat

Classement du groupe E à l’issue de la 2e journée

1re : Algérie 6pts+4

2e : Burkina Faso 3pts+4

3e : Soudan 3pts-2

4e : Guinée Equatoriale 0pt-2