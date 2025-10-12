Célérité dans le traitement des déclarations en Douane : un site de stationnement des camions de marchandises aménagé à Koubri

Le directeur général de la Douane, l’inspecteur divisionnaire des douanes Yves Kafando, a visité, vendredi 10 octobre 2025, dans la commune de Koubri, un nouveau site aménagé pour le stationnement des camions de marchandises.

La direction générale de la Douane multiplie les efforts pour alléger les peines des transporteurs routiers désirant déclarer leurs marchandises. A cet effet, elle a aménagé un nouveau site dans la commune de Koubri sur la Route nationale 5. Le site a été visité par le Directeur général (DG) de la Douane, l’inspecteur divisionnaire des Douanes Yves Kafando, vendredi 10 octobre 2025. A l’issue de la visite, le DG de la Douane a expliqué que cet espace d’une superficie de 20 hectares vise à diligenter les formalités douanières et par la même occasion à décongestionner le bureau de douane Ouaga-inter.

L’inspecteur divisionnaire de Douane a confié qu’avec l’application du règlement 14 de l’UEMOA relatif à la charge à l’essieu, les camions qui transportaient une charge comprise entre 100 à 200 tonnes ont été allégés si bien que cette charge est transportée aujourd’hui par 3 à 4 camions. Cette nouvelle disposition a, a-t-il poursuivi, induit un nombre croissant de camions au niveau du parc du bureau de Douane Ouaga-inter devenu obsolète.

C’est ce qui justifiait, selon lui, le stationnement des camions tout au long de la voie de contournement de la capitale avec pour corollaire des désagréments pour les transporteurs routiers.

Un site définitif en perspective

De l’avis du DG de la Douane, le nouvel espace est une solution palliative au stationnement des camions de marchandises sur la voie de contournement. « Sur le site, nous avons plus de 300 camions. Sur la voie de contournement, tout est dégagé et nous sommes heureux que les transporteurs soient arrivés en ville », s’est-il réjoui. M. Kafando a saisi la perche pour féliciter le directeur de la lutte contre la fraude et de la surveillance du territoire et l’ensemble de ses agents qui ont veillé nuit et jour sur les camions stationnés sur la voie de contournement.

Il a également traduit sa reconnaissance au ministre de l’Economie et des Finances et la ministre déléguée chargée du Budget pour les mesures d’accompagnement ainsi que les agents du bureau de Douane de Ouaga-inter qui ont œuvré à une célérité dans le traitement des dossiers.

Pour renforcer cette dynamique, le DG a assuré que d’autres mesures ont été prises pour fluidifier les opérations. « Dorénavant, les bureaux de Douanes ouvrent les portes 7 jours sur 7. Nous travaillerons les samedi et dimanche pour apporter une solution à cet engorgement constaté », a-t-il déclaré. Pour réussir le challenge, il a lancé un appel aux déclarants à se mobiliser pour suivre le rythme de l’administration douanière afin que dès les ouvertures des bureaux, ils puissent être présents pour déposer les déclarations pour une célérité des formalités.

Car, a-t-il avoué, c’est l’ensemble de ces acteurs qui vont permettre de fluidifier les opérations. « S’il y a un disfonctionnement d’un maillon du dispositif cela va porter un coup à la procédure », a-t-il prévenu. Le message a été attendu par le secrétaire permanant de l’union des chauffeurs routiers du Burkina, Doussa Dramane Yamindi, qui a accueilli l’aménagement du nouveau site avec joie. « Le fait de garer sur la voie de contournement ne facilitait pas la célérité de nos démarches. Ce site va nous permettre de faire diligemment nos formalités et de nous reposer.

Les craintes d’insécurité et les problèmes sanitaires ont trouvé un écho favorable », a-t-il souligné tout en remerciant les autorités pour avoir répondu à leur cri du cœur. Dans le but de toujours répondre à leurs attentes, le DG de la Douane a laissé entendre que des démarches sont en cours pour avoir un site définitif à moyen ou long terme. « En tandem avec nos structures partenaires, notamment la Chambre de commerce, un projet à long terme de port sec est prévu à Tanghin-Dassouri sur un espace de 200 hectares. Dès que ce projet sera réalisé, le pro

blème d’espace ne va plus jamais se poser », a rassuré l’inspecteur divisionnaire des Douanes Yves Kafando.

Abdoulaye BALBONE