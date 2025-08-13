CHAN/Mauritanie-Burkina: défaite interdite pour les Etalons

Le Burkina Faso dispute son 3e match de poules du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), cet après-midi à 17 heures au stade national Benjamin-Mpaka de Dar es Salam. Face aux Mourabitounes de la Mauritanie, les Etalons A’ ont une obligation de résultat s’ils veulent se qualifier pour les quarts de finale.

La poule B du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) entame sa bataille du second ticket qualificatif pour les quarts de finale, cet après-midi au stade national

Benjamin-Mpaka de Dar es Salaam. A 17 heures TU, le Burkina Faso, pour sa 3e sortie dans la poule B croise les crampons avec la Mauritanie. Un choc à l’allure de finale pour la Mauritanie qui dispute son dernier match de poule et une obligation de résultat pour le Burkina Faso. Le capitaine Patrick Malo et ses coéquipiers mesurent l’enjeu de cette rencontre. En cas de défaite, ils peuvent dire adieu à leur rêve de rentrer dans l’histoire avec une qualification en quart de finale.

Ils ont eu droit seulement à une journée de repos après leur victoire face à la Centrafrique, avant de retrouver le terrain d’entrainement dans l’après-midi du 9 août dernier. Après trois séances, le sectionneur Issa Balboné, en conférence d’avant match, est confiant. « Dans une bonne ambiance, nous avons préparé la rencontre comme tous les autres matchs. L’équipe se sent de plus en plus mieux et répond physiquement », a-t-il rassuré.

Face à la Mauritanie, l’assistant du sélectionneur des Etalons A’, Pierre Bazié, s’attend à jouer l’équipe la mieux organisée du groupe. « Pour la faire déjouer, cela va demander beaucoup d’intelligence. C’est une compétition dont les matchs se gagnent avec beaucoup de renseignements », a-t-il informé. Atout du groupe depuis le début de la compétition, la cohésion au sein des Etalons jouera sans doute de nouveau sa partition face aux Mourabitounes. Pour Patrick Malo, la rencontre est cruciale. Il faudra rester permanemment concentré et avoir un bon état d’esprit. « Nous avons un groupe physiquement prêt pour aller chercher un résultat », a-t-il confié.

Les Etalons confiants

Dans la même veine, Hanaby Sagné est aussi confiant. « L’équipe vit bien. La cohésion règne au sein du groupe. Nous avons une mission commune, celle de défendre les couleurs du pays. Pour cela, l’individualisme est banni. Chacun donne le meilleur de lui-même à l’entrainement », a rappelé le sociétaire de l’AS Douanes.

Avant de poursuivre : « en Tanzanie, a pris une bonne option pour la 1re place du groupe même si mathématiquement, elle est toujours jouable. Mais en attendant, nous nous focalisons sur la 2nde place d’où la bataille commence véritablement face à la Mauritanie. Il nous faut gagner cette rencontre pour se donner plus de chance de sortir de la poule. Nous avons notre destin en main et nous pouvons y parvenir ».

Tout comme le Burkina Faso, la Mauritanie a également son destin en main. Avec une victoire, les Mourabitounes peuvent prétendre à une qualification. Pour ce faire, le sélectionneur Aritz López Garai, en conférence d’avant match, qualifie la rencontre de finale. « Je respecte l’équipe burkinabè. Elle joue bien avec des expérimentés dans sa charnière défensive et une attaque très mobile », a-t-il reconnu. Avant de poursuivre : « Nous avons une équipe prête à livrer le combat.

C’est un match à enjeu qui m’oblige à tenir compte de l’état physique de mes joueurs pour le onze de départ. Pour ce genre de choc, il faut savoir bien entamer ». Quant à Mohamed Diop, représentant des joueurs à la conférence d’avant match, il a indiqué que ses coéquipiers se présenteront sur le terrain avec une mentalité de finale pour jouer et gagner. Quid de l’infirmerie dans l’écurie des Etalons ?

Le responsable de la team santé des Etalons A’ après deux sorties, rassure. « L’équipe se porte bien à l’exception de Atiou Lougoutiogue qui souffre d’une contusion au pied et Josaphat Eléazar Ouattara qui traine des petits bobos. Il est en train d’être ménagé afin de réintégrer rapidement le groupe », a informé Dr Evariste Bakoné. Bien avant le choc Mauritanie-Burkina Faso, la Tanzanie et Madagascar se défient à 14 heures au stade national Benjamin-Mpaka de Dar es Salam.

Ollo Aimé Césaire HIEN

(Depuis Dar es Salam)