Chine : Xi Jinping adresse ses vœux de la Fête du Printemps aux personnalités non membres du PCC

Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a exprimé mercredi ses vœux de fête aux membres des partis politiques non communistes ainsi que de la Fédération nationale de l’industrie et du commerce de Chine (FNICC), aux personnalités non affiliées à un parti, et aux autres membres du front uni à l’approche de la Fête du Printemps, ou Nouvel An chinois.

Xi, également président chinois et président de la Commission militaire centrale, a adressé ses vœux lors d’un rassemblement annuel avec des personnalités non membres du PCC au Grand Palais du Peuple, à Beijing.

S’adressant au rassemblement, M. Xi a noté que 2025 avait été une année extraordinaire. Face à des changements profonds et complexes tant au niveau national qu’international, le Comité central du PCC avait uni et dirigé l’ensemble du Parti et tout le peuple chinois afin de surmonter les difficultés et de travailler dur pour atteindre les principaux objectifs et accomplir les tâches essentielles en matière de développement économique et social de l’année, a indiqué M. Xi.

Ces résultats durement acquis sont le fruit de la direction forte du Parti et des efforts conjoints de tout le peuple chinois, y compris les membres des partis et groupements démocratiques, de la FNICC et les personnalités non affiliées à un parti, a ajouté M. Xi.

Notant que l’année 2026 marquait le début de la période du 15e Plan quinquennal, M. Xi a exhorté les partis et groupements démocratiques, la FNICC et les personnalités non affiliées à un parti à s’acquitter activement de leurs devoirs et responsabilités, en contribuant à la mise en œuvre des décisions et des dispositions du Comité central du PCC.

Il les a appelés à renforcer l’orientation politique, à forger l’unité, à contribuer au développement du pays au cours de la période du 15e Plan quinquennal et à renforcer leur propre développement afin de se présenter sous un nouvel aspect en tant que partis et forces politiques participant à la gouvernance de l’État dans le cadre du socialisme à la chinoise.

Xi les a également exhortés à améliorer rigoureusement leur conduite et à faire respecter la discipline, dans le but de consolider un paysage politique sain.

Wang Huning, président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, Cai Qi, chef de la Direction générale du Comité central du PCC, et le vice-Premier ministre Ding Xuexiang ont également assisté au rassemblement. Wang Huning, Cai Qi et Ding Xuexiang sont également membres du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source: CGTN Français