Chine : Xi Jinping visite l’exposition marquant le 70e anniversaire de la fondation de la région autonome ouïgoure du Xinjiang

Le président chinois Xi Jinping, a visité mercredi matin une exposition thématique célébrant le 70e anniversaire de la fondation de la région autonome ouïgoure du Xinjiang dans un centre culturel situé à Urumqi, capitale régionale.

M. Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), et président de la Commission militaire centrale, a déclaré que les profondes transformations survenues au Xinjiang au cours des 70 dernières années constituaient une illustration vivante du processus historique du renouveau national.

Les pratiques ont démontré que le système d’autonomie régionale ethnique établi par le Parti était tout à fait correct, a indiqué M. Xi, ajoutant que la politique du Parti pour la gouvernance du Xinjiang dans la nouvelle ère est à la fois scientifique et efficace, et doit être maintenue à long terme.

L’exposition présente une vue d’ensemble des progrès réalisés grâce à l’unité, au travail acharné et à la persévérance de tous les groupes ethniques du Xinjiang au cours des 70 dernières années, sous la direction solide du PCC et avec le soutien vigoureux des autres régions du pays.

Les éléments exposés comprennent des images historiques, des produits industriels, des reconstitutions de scènes d’un grand magasin, des photos mettant en avant les réalisations en matière de réduction de la pauvreté, des panneaux d’exposition sur l’unité ethnique, ainsi qu’une carte des terminaux illustrant l’ouverture croissante de la région.

Faisant l’éloge de l’exposition pour avoir transmis une énergie positive et inspiré les visiteurs, M. Xi a appelé à organiser des visites pour encourager les responsables et les populations de tous groupes ethniques du Xinjiang à continuer de s’efforcer de mener une vie meilleure et plus heureuse sur la voie de la prospérité commune.

Wang Huning, président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, Cai Qi, directeur de la Direction générale du Comité central du PCC, et d’autres responsables ont participé à la visite. MM. Wang et Cai sont tous deux membres du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source: CGTN Français