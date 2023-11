Chirurgie cardiaque au CHU de Tengandogo : Les médecins chinois offrent de consommables et équipements techniques

La cinquième mission médicale chinoise au Burkina Faso a remis de matériels médicaux à la direction générale du Centre hospitalier universitaire de Tengandogo dans le but de renforcer les capacités logistiques du service de cardiologie. C’était le vendredi 17 novembre 2023 dans l’enceinte de l’établissement sanitaire, à Ouagadougou.

Les relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso sont excellentes. Sur le plan sanitaire, les médecins chinois travaillent sans relâche en collaboration avec leurs collègues burkinabè à répondre au besoin des populations. En plus des consultations régulières et les soins de qualité offerts gratuitement aux patients à travers la médecine moderne et traditionnelle chinoise, la cinquième mission médicale chinoise a jugé utile de doter de matériels conséquents au service de cardiologie du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo. La remise des consommables et équipements médicaux pour la chirurgie cardiaque, a eu lieu, le vendredi 17 novembre 2023, à Ouagadougou.

En effet, les fournitures sont composées d’un oxygénateur à membrane pour circulation extracorporelle, des circuits de circulation extracorporelle, des valves cardiaques, de solution de protection pour l’arrêt cardiaque… Outre ces kits, des systèmes de vidéoconférence et d’échographie à distance ont été installés en phase préliminaire. Ce geste témoigne de l’engagement des médecins chinois dans le cadre de l’amélioration des conditions de soins médicaux des populations locales. Il contribue, par ailleurs, à renforcer et consolider l’amitié entre les peuples chinois et burkinabè.

Pour le chef de la mission médicale, Dr Zuo Yi, la principale mission de l’équipe est d’assister le CHU de Tengandogo dans la réalisation de chirurgies cardiaques. Cela inclut la fourniture d’un ensemble complet de consommables pour les opérations cardiaques, ainsi que des systèmes de téléconsultation vidéo et des systèmes de télé-échographie à distance. L’objectif recherché, pour lui, est de fournir des services médicaux et de soins aux patients. « L’objectif de cette coopération ciblée est d’effectuer davantage d’opérations cardiaques afin d’aider plus de patients souffrant de maladies cardiaques au Burkina Faso à se libérer de la souffrance causée par ces maladies », a-t-il soutenu.

Un montant de plus de 100 millions FCFA

Relativement au montant des kits remis, il s’élève, selon le chef de la mission médicale, à plus de 100 millions FCFA. A l’issue de la réception, le chirurgien cardiovasculaire, Adama Sawadogo a fait comprendre que ce don représente un apport substantiel au quotidien. « L’équipe médicale chinoise est toujours présente à nos côtés. Notre principal défis reste l’acquisition des consommables. Ce don de la part des médecins chinois va permettre de sauver la vie d’au moins d’une vingtaine de Burkinabè », s’est-il réjoui. M.Sawadogo a souhaité qu’avec ce partenariat, la Chine continue d’apporter un appui considérable en matière de ressources humaines afin que les médecins burkinabè puissent être outillés davantage sur les techniques opératoires.

Par ce lot de consommables et d’équipements médico-techniques, a fait savoir la directrice générale du CHU de Tengandogo, Hawa Koné, ce sont des vies qui seront sauvées. Des enfants et des adultes souffrant de cardiopathies vont bénéficier de la chirurgie cardiaque sur place. A ce titre, elle a salué l’engagement de l’équipe médicale chinoise, tout en rassurant la disponibilité et du soutien du personnel pour la réussite de la mise en œuvre de toutes les actions de coopération. Car, pour elle, les enjeux sanitaires actuels au Burkina Faso appellent des réponses collectives.

Oumarou RABO