Clôture de la 7e SAMAO: des recommandations pour une exploitation minière durable

Après deux jours de réflexions autour du thème : « Les défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique : quelle nouvelle vie pour les communautés locales ? », la VIIe édition de la Semaine des activités minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO), a pris fin, vendredi 26 septembre 2025, à Ouagadougou.

« Mettre en place un référentiel des coûts en matière de réhabilitation et de fermeture des mines », « renforcer la synergie d’actions entre les acteurs chargés de la réhabilitation et la fermeture des mines », sont, entre autres, les recommandations formulées à l’endroit des gouvernants, à la clôture de la 7e Semaine des activités minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO), intervenue, vendredi 26 septembre 2025, à Ouagadougou. Et cela à l’issue de deux jours d’expositions, de rencontres d’affaires, d’échanges et de réflexions autour du thème central : « Les défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique : quelle nouvelle vie pour les communautés locales ? ».

A l’endroit du pouvoir Exécutif, les participants ont également recommandé de renforcer le cadre juridique notamment sur la diversification des formes de compensation foncière, d’accompagnement des communautés dans les négociations et de mettre en place une structure dédiée spécifiquement à la gestion des questions de réhabilitation et fermeture des mines. Ils ont préconisé également de créer des cadres de concertations entre pays de l’AES en vue d’une amélioration et harmonisation des politiques minières au sein de la Confédération, de former des experts en réhabilitation et fermeture des mines et d’impliquer davantage la recherche scientifique dans la mise en place des solutions innovantes en matière d’extraction, réhabilitation et fermeture.

A l’égard du secteur privé, recommandation a été faite de rendre disponible les informations sur les modalités d’estimations des coûts de réhabilitation et de fermeture des différentes sociétés minières. C’est donc un bilan satisfaisant que participants et organisateurs ont dressé à l’issue de ce rendez-vous international du secteur minier africain. « A cet instant solennel marquant la clôture de la 7e édition de la Semaine des activités minières d’Afrique de l’Ouest, je voudrais vous féliciter pour le succès éclatant de cette édition.

Par votre mobilisation, vos contributions et vos échanges fructueux lors de ces deux jours d’intenses travaux, vous avez prouvé une fois de plus que la SAMAO reste le cadre par excellence d’échanges et de partage d’expériences pour les acteurs du domaine minier », s’est réjoui le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba.

Il a traduit sa reconnaissance aux acteurs de cette réussite, à savoir le Comité national d’organisation, les pané-listes, les communicateurs, les invités et personnes-ressources, les participants, les partenaires techniques et financiers, la presse, les acteurs du secteur minier et les Orga-nisations de la société civile, pour leurs contributions multiples et multiformes qui ont permis à cette 7e SAMAO de tenir encore ses promesses.

La preuve de l’attractivité du secteur minier burkinabè

A travers la tenue réussie de cette SAMAO, le Burkina Faso a montré une fois de

plus aux yeux du monde entier, parti-culièrement aux investisseurs nationaux et internationaux, l’attractivité du secteur malgré le défi sécuritaire.

En choisissant d’axer les réflexions sur la problématique de la fermeture et de la réhabilitation des mines, a-t-il indiqué, l’ambition est de faire de la SAMAO un avant-gardiste sur les réflexions relatives à l’exploitation durable et responsable des ressources naturelles africaines et l’impact de ces exploitations minières sur le devenir des communautés locales. Le ministre Gouba a rassuré que les recommandations et résolutions issues des riches échanges ne resteront pas lettre morte.

Il s’est engagé à veiller à leur mise en œuvre intégrale. La cérémonie de clôture a été une occasion pour la nation d’exprimer sa reconnaissance à des personnalités, à travers des décorations, pour leur engagement et contribution au développement du secteur minier et à l’orga-nisation des différentes SAMAO. Il s’agit notamment du juriste minier, Antoine Karambiri, des géologues Salif Napon et Bangraogo Emile Kaboré. Ils ont été élevés au rang de chevalier de l’Ordre de mérite du commerce et de l’industrie, avec agrafe mines et carrières.

Mahamadi SEBOGO

