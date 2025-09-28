Désenclavement de l’hôpital de Tengandogo: la voie sud bientôt praticable

L’Initiative présidentielle Faso Mêbo poursuit sa mission de désenclavement et d’aménagement des infrastructures routières. A Tengandogo, les travaux de terrassement de la voie longeant le côté sud de l’hôpital, sur une distance de 1,2 km, affichent déjà un taux d’exécution de 90%, selon le commandant de la 2e brigade routière, le capitaine Yasser Traoré.

Déployée depuis plus de six mois sur le terrain, l’initiative Faso Mêbo enregistre des acquis notables dans l’exécution de sa mission : désenclaver, aménager, embellir et renforcer les infrastructures publiques dans les villes et villages du Burkina Faso. A Tengandogo, la 2e brigade routière s’est investie dans la construction de la voie longeant le côté sud de l’hôpital. Selon le commandant de la 2e brigade routière, le capitaine Yasser Traoré, les travaux ont consisté en un décapage du terrain naturel, un apport en terre latéritique compte tenu du caractère marécageux du site, suivi de compactage et de nivelage, aux dires du capitaine Traoré.

« Des travaux d’assainissement sont également prévus pour faciliter l’évacuation des eaux de pluie », a-t-il ajouté. Le capitaine Traoré a annoncé que les travaux sont déjà exécutés à 90%, à la fin de ce mois de septembre 2025, malgré plusieurs difficultés. « A chaque décapement, nous étions confrontés à des remontées d’eau, ce qui a nécessité un terrassement approfondi sur 1,2 km », a-t-il expliqué. Selon lui, l’atteinte de ce taux d’exécution est le fruit des moyens mobilisés et du travail d’une équipe réduite d’une quinzaine de personnes, appuyée par des ingénieurs, pendant près de trois mois.

L’ingénieur en génie civil et membre de l’équipe, Jean Baptiste Kohio, à la fin des travaux, l’accès aux locaux annexes de l’hôpital, notamment le service de cancérologie et d’autres infrastructures va être facilité. Prévu au départ sur 600 m, le chantier a finalement été prolongé à 1,74 km, avec l’autorisation de la hiérarchie, a précisé le capitaine Traoré.

Boukary BONKOUNGOU

Joël Patrick KOALA

(Stagiaire)