Le Burkina Faso souffle, demain mardi 30 septembre 2025, les bougies du troisième anniversaire de l’avènement du MPSR2 au pouvoir. C’est un bilan fondé sur des résultats et des acquis, qui illustre un bond qualitatif et quantitatif sur le double front de la lutte contre le terro-risme et du développement socio-économique. Trois ans d’engagement, trois ans de progrès. Sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a entrepris avec sérénité une marche vers une fierté retrouvée à tous les niveaux.

Il est difficile de passer sous silence l’incroyable résilience dont a fait preuve la population burkinabè. En dépit des attaques et des tentatives de déstabilisation, le pays n’a cessé d’exprimer sa détermination sans faille à tenir la dragée haute à l’adversité. Le MPSR 2 a non seulement renforcé la sécurité mais il a aussi su instaurer un réel dynamisme sur tous les plans.

L’Armée a connu une profonde transformation en plus d’une dotation régulière et conséquente en armement et équipements de pointe. Ce choix opéré au sommet de l’Etat, dès les premières heures, a permis de contrer les velléités meurtrières des terroristes. Le recrutement massif de combattants et le renforcement des capacités militaires ont permis de regagner du terrain, là où l’adversité a semblé, à un moment, tout emporter et semer le désespoir.

La lutte est certes nationale mais elle ne s’arrête pas aux frontières de la défense. Dans un élan collectif, le pays tout entier s’est mis en marche pour amorcer un véritable changement. La mise en place d’Initiatives présidentielles a trouvé un écho enthousiaste au sein de la population. Elles servent à jeter les bases d’un développement véritablement endogène, porteur d’avenir. Le Fonds de soutien patriotique (FSP) et le rôle des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) illustrent l’unité nationale et la mobilisation autour d’une vision commune.

Le peuple burkinabè, même dans la tourmente, garde la tête haute.

L’un des plus grands acquis reste les réformes ambitieuses et audacieuses entreprises pour assainir les finances publiques. Depuis trois ans, une lutte sans merci contre les prédateurs des deniers publics a été lancée. Le Burkina Faso a aussi choisi de renouer avec une culture d’intégrité, de patriotisme et de responsabilité. L’Immersion patriotique obligatoire pour les lauréats du baccalauréat et les camps vacances Faso Mêbo pour les enfants témoignent de cet esprit de renouveau.

Dans tous les secteurs vitaux tels l’éducation, la justice, l’agriculture, l’économie, la défense, la culture, les infrastructures, des progrès indéniables ont été réalisés. Le Burkina Faso a résolument repris le contrôle de son destin. Il s’affirme sur la scène internationale, notamment le choix de ses partenaires et en tant que membre fondateur de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Les engagements pris au niveau diplomatique s’inscrivent dans cette nouvelle dynamique géopolitique.

La terre des Hommes intègres est désormais une voix forte du Sahel, déterminée à ne plus être spectateur de son avenir. Il reste certes encore beaucoup à accomplir mais au regard du chemin parcouru en trois ans, sous la conduite du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a amorcé un tournant historique. L’indépendance réelle est en marche et la souveraineté, un combat commun.

Chaque Burkinabè est conscient de cette nouvelle donne dans laquelle son pays s’inscrit afin de se frayer une place honorable et respectable dans le concert des nations. D’année en année, le pays s’affiche et s’affirme plus uni, plus déterminé, plus solidaire. Le 30 septembre marque alors trois ans d’actions, de sacrifices et de progrès, trois ans de bataille d’une nation qui n’a jamais cessé de croire en elle-même. Dans la perspective des grands chantiers, les Burkinabè doivent s’unir davantage dans une vision commune : celle d’œuvrer à l’émergence d’un pays fort, autonome, fier de ses choix et résolument tourné vers un avenir radieux.

Par Assétou BADOH