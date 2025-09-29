Le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso: « Nous travaillons à faire du Burkina un pays développé dans quelques années »

Par
JK. Sidwaya
-

A l’occasion de l’an 3 de son accession à la magistrature suprême, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé un grand entretien de 90 minutes à la presse nationale et internationale. Un entretien animé par une dizaine de journalistes de médias publics et privés (télévision, radio, presse en ligne et presse écrite) et segmenté en cinq thématiques : défense et sécurité ; politique et société ; économie et développement ; diplomatie et AES ; géopolitique régionale et internationale.

Lire l’intégralité de l’entretien en cliquant sur le lien ci-dessous:

Entretien à la presse nationale et internationale

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.