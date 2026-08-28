Clôture de l’immersion patriotique obligatoire 2026 : des jeunes investis pour porter le flambeau de la Révolution à Tenkodogo

La cérémonie de fin de l’immersion patriotique obligatoire pour les appelés des provinces du Boulgou et du Koulpélogo s’est déroulée, le 27 août 2026, à Tenkodogo.

Plus de 2000 appelés à l’immersion patrio-tique obligatoire (IPO) des provinces du Boulgou et du Koupélogo ont regagné leurs familles respectives après un mois de formation dans les différents centres d’accueil à Tenkodogo. La cérémonie marquant la fin de la IIe édition de l’IPO s’est déroulée le 27 août 2026, dans la cité de Zoungrantenga. Exécution de l’hymne national, démonstration de quelques savoir-faire appris au cours de l’immersion, discours, remise de manifestes de la Révolution progressiste populaire aux appelés et défilé ont marqué la sortie officielle de la cuvée 2026.

La représentante des appelés, Aïnatou Sawadogo, a indiqué qu’elle et ses camarades ont été transformés. Selon elle, la discipline leur a été enseignée pour que règnent le respect, le vivre-ensemble, la solidarité pour avancer, le courage pour servir, l’amour de la patrie. Pour Aïnatou Sawadogo, l’avenir d’une Nation ne se repose pas uniquement sur ses ressources naturelles et infrastructures mais surtout sur l’engagement, le civisme, la responsabilité de chacun de ses citoyens. « Les encadreurs ont transformé nos corps, forgé nos esprits et révélé en nous l’amour de la patrie », a-t-elle soutenu.

La porte-parole des appelés a fait savoir que l’aventure ne s’achève pas. « Aujourd’hui, elle marque le début d’un engagement renouvelé envers notre patrie », a-t-elle dit. Elle a invité ses camarades à faire en sorte que les compétences et les valeurs apprises se reflètent désormais dans leurs comportements quotidiens dans leurs différents milieux de vie.

« Faisons-en sorte que cette immersion ne devienne pas un simple souvenir de casernement ou d’internat mais qu’elle devienne une source d’inspiration pour les bacheliers et le monde scolaire en général », a insisté la porte-parole des appelés. Pour ce faire, Aïnatou Sawadogo a appelé ses camarades à être des citoyens exemplaires, des artisans de la paix, des défenseurs de l’intérêt général et des bâtisseurs d’un avenir meilleur.

Ambassadeurs d’une jeunesse consciente

L’un des formateurs, Kadré Koudaogo, a expliqué s’être entretenu avec les appelés sur un module consacré aux crises, conflits et au vivre-ensemble. Il a dit avoir montré aux appelés les mécanismes endogènes de résolution des crises. « En ce qui concerne le vivre-ensemble, nous leur avons montré qu’il y a une diversité culturelle qui doit être un atout pour nous », a-t-il souligné.

Le gouverneur de la région du Nakambé, Yiyé Abraham Somdo, a estimé que l’IPO offre collectivement l’opportunité historique de transformer et révolutionner la société burkinabè. Pour lui, les nouveaux bacheliers repartent comme de jeunes citoyens investis d’une mission noble et historique, celle de porter haut le flambeau de la Révolution progressiste populaire. « Aujourd’hui, vous êtes devenus un nouveau type de Burkinabè. Vous avez reçu en plus de connaissances scientifiques et techniques, des valeurs civiques, disciplinaires, patriotiques et des réflexes d’auto-défense, à travers des formations théoriques, physiques et sportives », s’est-il réjoui.

Yiyé Abraham Somdo a invités les appelés à être des modèles de citoyens patriotes qui vont impacter positivement la vie de la nation burkinabè.

« Notre pays a besoin d’une jeunesse consciente attachée à ses responsabilités et ses valeurs, prête à placer l’intérêt général au-dessus de tout intérêt égoïste »,

a-t-il indiqué. Le gouverneur du Nakambé a exhorté les appelés à l’IPO à être des ambassadeurs d’une jeunesse consciente, celle qui croit toujours au Burkina Faso.

Anselme KAMBIRE