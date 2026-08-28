Depuis quelque temps, le port du casque fait l’objet de contrôles renforcés sur les axes routiers des villes burkinabè. Les usagers des deux-roues qui ne portent pas leur casque sont invités à rebrousser chemin. Face à cette mesure disciplinaire, certains motocyclistes ont désormais pris l’habitude de porter leur casque avant de prendre la route. Mais le hic est que de plus en plus, on constate également que le protocole de port intégral du casque n’est pas respecté. Des usagers mettent uniquement le casque sur leur tête sans accrocher les sangles. Cette façon de porter le casque est déconseillé dans la mesure où elle ne permet pas une bonne adhérence et ne protège pas convenablement. Il est important d’attacher correctement la sangle sous le menton afin de maintenir le casque en place, pour qu’en cas de chute ou de collision, il ne soit pas éjecté, laissant la tête mal protégée. Les usagers sont donc invités à faire du port et de l’attache du casque un réflexe pour leur propre sécurité.

Samira KAMBOU