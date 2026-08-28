Clôture de l’immersion patriotique obligatoire 2026: les appelés des Koulsé prêts à être des modèles

La deuxième promotion des appelés de l’immersion patriotique obligatoire de Kaya et Boulsa a effectué sa sortie officielle, jeudi 27 août 2026, à la place du défilé de Kaya, après un mois de formation civique, patriotique et militaire.

Pour l’édition 2026, 2070 Appelés de l’immersion patriotique obligatoire (AIPO) de la région des Koulsé, dont 1273 issus de la province de Sandbondtenga, 254 venus de Namentenga et 543 appelés du Bam, ont bénéficié d’une formation d’un mois sur les valeurs civiques, patriotiques et militaires. Répartis dans deux villes de la région, notamment Kaya et Kongoussi, ces appelés ont effectué leur sortie officielle, mercredi 27 août 2026, à la place du défilé pour les AIPO de Kaya et Boulsa et au lycée municipal de Kongoussi pour ceux de cette ville.

Ainsi, plusieurs activités ont ponctué cette cérémonie de sortie, à savoir une remise symbolique du manifeste de la Révolution progressiste populaire (RPP) au représentant des AIPO, Issiaka Lallogo, par le gouverneur par intérim des Koulsé, Bernadette Adenyo. Une démonstration en Technique d’intervention opérationnelle rapprochée (TIOR) par un groupe d’appelés, dirigée par le sergent-chef de police, Cheik Ahmed Ouédraogo, en technique de gestes de premier secours d’une victime d’accident sans casque, sous la conduite de Assami Zerbo de la 11e promotion des Sapeurs-pompiers, accompagné d’une séance de sensibilisation sur le port de casque et un défilé des troupes d’AIPO des quatre centres de formation de Kaya ont été les autres fait marquant de la clôture de l’IPO 2026 dans la région des Koulsé.

Avant le début de la cérémonie, le gouverneur par intérim a passé en revue les troupes des appelés avec le commandant de la première région militaire, le lieutenant-colonel Hamado Bambara. Elle a rappelé que, l’IPO vise, entre autres, à développer chez les appelés un sentiment d’appartenance à la nation et l’amour de la patrie. « Il s’agissait de forger en vous des citoyennes et des citoyens conscients des défis de notre temps, suffisamment outillés et instrumentés en compétences comme en valeurs pour faire face à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Vous êtes désormais des ambassadeurs des valeurs patriotiques, des modèles de discipline et de résilience pour toute votre génération », a déclaré Bernadette Adenyo.

« Nous ne trahirons jamais notre patrie »

C’est pourquoi, la représentante régionale du Chef de l’Etat a remercié les chefs des

établissements ayant servi de cadre d’hébergement et de formation des AIPO, à l’ensemble des encadreurs et animateurs, civils, militaires et paramilitaires, au personnel de santé et d’appui ainsi que les cantinières. Elle a également traduit toute sa reconnaissance aux forces vives de la région pour leur accompagnement multiforme (vivres, numéraires, conseils…) tout en les engageant à la mise en œuvre de la troisième édition 2027 de l’IPO.

La porte-parole des AIPO, Tiendrébéogo Chérifatou, a déclaré que durant les 30 jours de formation, ses camarades ont bénéficié de l’enseignement sur des modules consacrés au patriotisme, à la solidarité, à la tolérance, au civisme, au vivre-ensemble et à la responsabilité. « Nous avons aussi beaucoup appris avec nos moniteurs sur les activités physiques. Nous avons couru, transpiré, souffert parfois. Mais, au-delà de la fatigue, ces activités physiques ont forgé en nous la discipline, la rigueur, l’endurance, l’obéissance aux consignes et le dépassement de soi », a-t-elle affirmé.

S’adressant à ses camarades, elle a indiqué que leur immersion s’achève certes, mais leur mission commence. « Nous devons emporter avec nous les valeurs apprises ici et les faire vivre dans nos familles et communautés. N’oublions jamais que le patriotisme ne se résume pas à porter les couleurs de son pays ou à chanter le dytanyè.

Il se traduit dans nos comportements, dans notre intégrité et dans notre travail. Soyons le changement », a insisté Chérifatou Tiendrébéogo.

C’est pourquoi, elle a remercié leurs encadreurs pour l’encadrement reçu. « Nous sommes très fiers d’être Burkinabè, très heureux d’être des maillons de cette chaine d’intégrité pour bâtir un Faso nouveau », a clamé la porte-parole des AIPO. Le cri du cœur des AIPO des Koulsé récité à haute voix : « nous ne trahirons jamais notre patrie (refrain). Vive le pays des Hommes intègres ! Vive le Burkina Faso ! Béni les hommes intègres. Béni les hommes d’amour. Longue vie au Faso. La patrie ou la Mort, Nous vaincrons ! », a mis fin la

cérémonie de démobilisation.

Emil SEGDA

Segda9emil@gmail.com