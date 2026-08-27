Clôture immersion patriotique obligatoire 2026 : les appelés de Nazinon s’engagent à être des garants de la discipline

La gouverneure du Nazinon, Yvette Nacoulma, a présidé, jeudi 27 août 2026, à Manga, la cérémonie marquant la clôture régionale de la IIe édition de l’Immersion patriotique obligatoire (IPO). Ce sont au total 2 080 nouveaux bacheliers de la région qui ont été formés aux valeurs civiques et patriotiques.

Les appelés de la 2e promotion à l’Immersion patriotique obligatoire (IPO) du Nazinon ont regagné leurs familles après 30 jours d’apprentissage et de vie collective. Ils ont effectué leur sortie officielle, le jeudi 27 août 2026, à Manga, lors d’une cérémonie solennelle, présidée par la gouverneure de la région, Yvette Nacoulma. Défilés, démonstrations en self-défense, champs d’animations et prestations artistiques des appelés ont marqués les temps forts de la solennité. Le délégué de promotion des appelés à l’IPO du Nazinon, Michael Romba, a indiqué qu’il y a un mois que ses camarades et lui sont arrivés sur le site de l’immersion en simples citoyens.

« Aujourd’hui, nous repartons en citoyens engagés, disciplinés et patriotes », a-t-il rassuré. Pour lui, pendant la formation, les appelés ont été formés sur trois piliers. Le premier, selon camarade Romba, a concerné l’activité physique, à travers les marches et les exercices corporels tels que les rampes, les pompes et les wangli. « Nous avons aussi appris l’endurance qui est un dépassement de soi. Nous avons compris que pour servir, il faut être fort mentalement et physiquement », a-t-il précisé. Le deuxième pilier, a poursuivi le délégué de promotion, a porté sur l’activité morale et civique.

A ce niveau, il a fait savoir que les modules comme le civisme, le patriotisme, la discipline, la solidarité et bien d’autres leur ont rappelés ce qu’être un vrai Burkinabè. « Nous avons été enseignés sur le respect des lois, l’amour des armoiries, le travail bien fait et surtout

l’esprit de vivre-ensemble. Nous avons appris que la solidarité n’est pas un mot mais un comportement », a ajouté l’appelé à l’IPO. S’agissant du troisième pilier, Michael Romba, a mentionné qu’il a abordé l’histoire politique du pays.

« Il nous a permis de comprendre qui nous sommes, d’où nous venons, et comment nos devanciers se sont sacrifiés pour libérer notre territoire de l’emprise coloniale », a-t-il expliqué avant d’ajouter que les appelés ont également été outillés pour créer et innover afin de contribuer au développement de la patrie.

« Être les garants de la discipline »

Le délégué de promotion a par ailleurs souligné que l’immersion, loin de se terminer aujourd’hui, doit être un commencement pour les appelés. « Nous devons transmettre ce que nous avons appris partout où nous irons. Nous devons aussi être les garants de la discipline dans nos villages, nos villes, nos universités et dans nos marchés », a-t-il promis tout en exhortant ses camarades à être des artisans de la paix et de la solidarité.

La gouverneure du Nazinon, Yvette Nacoulma, tout en traduisant la fierté de la région face à l’engagement des acteurs et des appelés, a rappelé que les nouveaux bacheliers ont acquis, 30 jours durant, des connaissances sur les vertus prônées par la nation. Selon elle, ils ont été formés aux valeurs de discipline, d’ordre, d’honnêteté, d’intégrité, de

respect du bien commun, de tolérance et de cohésion sociale, véritables gages d’une souveraineté assumée au regard des enjeux géopolitiques actuels.

Camarade Nacoulma a relevé que cette formation théorique a été complétée par un volet physique et pratique au cours duquel, les appelés ont été familiarisés aux techniques de self-défense, de secourisme et de travail en équipe. En instituant l’IPO, a-t-elle confié, l’Etat a consenti beaucoup de sacrifices et d’efforts. En s’adressant aux nouveaux bacheliers, Yvette Nacoulma leur a dit que la formation reçue vise à faire d’eux des Hommes intègres, résilients et aptes à surmonter toutes les épreuves.

Elle a rappelé qu’il y a déjà 1000 ans, comme l’indiquent les vers de l’hymne

national, les aïeux se sont dressés comme un seul Homme, « contre la férule humiliante et la rapacité venue de loin ». C’est notre tour, a-t-elle dit, de poursuivre cette bataille afin de léguer aux générations futures, un Burkina transformé en eldorado conformément à la vision du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour conclure, la première responsable du Nazinon a invité les appelés à un engagement indéfectible pour la construction de la nation.

Noufou Sawadogo