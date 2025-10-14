Cohésion et solidarité: des enfants en difficulté reprennent les classes avec sérénité

L’Association neer baoda par l’Autopromotion des personnes en difficulté (ANB/APD) a organisé une cérémonie officielle de remise de dons récoltés, samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou.

L’Association neer baoda par l’Autopromotion des personnes en difficulté (ANB/APD) apporte son soutien aux personnes déplacées internes et des enfants scolarisés des Forces de défense et de sécurité (FDS) et Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tombés au front. Samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou, elle a organisé une cérémonie officielle de remise de dons récoltés. Le président de l’ANB/APD, Martin Nacoulma, a remercié tous ceux qui ont contribué à aider ces personnes vulnérables.

Il a signifié que ces dons sont composés de cahiers, stylos, chaussures, sacs et des vivres. « Nous avons reçu une somme d’argent par les mobiles money à hauteur de 188 000 F CFA », a-t-il soutenu. En outre, il a souligné qu’ils ont recensé 136 enfants en difficulté. Parmi eux, 34 enfants scolarisés ont pour parents issus des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tombés au front. La porte-parole des bénéficiaires, Ariane Kaboré, a remercié les autorités et les donateurs pour leur contribution. « Nous promettons de bien travailler à l’école », a-t-elle déclaré.

Le chargé de missions du ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Emmanuel Yaméogo, a félicité l’association pour son soutien aux enfants. « Nous avons foi que les choses vont s’améliorer et chacun va retrouver son foyer », a-t-il assuré. M. Yaméogo a lancé un appel à l’ensemble des établissements qui assurent une mission de service public à offrir à ces enfants une éducation de qualité.

Abdoulaye BALBONE

Mohamed LY

(Stagiaire)