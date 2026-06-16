Collecte des archives et artefacts du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara: la fondatrice de la troupe Yoropo remet des documents

Dans la dynamique de collecte des archives et artéfacts du camarade Président capitaine Thomas Sankara, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a reçu des documents sur la vie du Président Noël Isidore Thomas Sankara et sur la Révolution d’août 1983, le dimanche 14 juin à Dédougou.

Profitant du séjour du ministre chargé de la Culture dans la cité de Bankui, la camarade Open Elisabeth Kondé, fondatrice de la troupe Yoropo a manifesté le désir de rencontrer le chef du département de la Culture afin de lui remettre un lot de documents à sa possession. En réponse à cette requête, le ministre Pingdwendé s’est rendu au domicile de l’octogénaire pour récupérer ces précieuses archives qui contribueront à étoffer la future bibliothèque du Mémorial Thomas-Sankara.

En plus des documents d’archives, la camarade Kondé a échangé avec le ministre de la Culture sur son projet de mise en place du musée de la femme Bwaba. Le ministre Pingdwendé a vivement remercié la donatrice pour son geste hautement patriotique. Il a saisi l’occasion pour lancer l’appel à toutes les personnes physiques ou morales détentrices d’archives et d’artéfacts du Président Thomas Sankara à prendre attache avec le ministère en charge de la culture.

Ce déplacement du ministre de la Communication, au domicile de Open Elisabeth, témoigne de son engagement à multiplier les approches pour collecter au maximum tout ce qui peut contribuer à restaurer la mémoire des héros qui ont marqué l’histoire du Burkina, ici le Président Thomas Sankara. Le ministre Pingdwendé a par ailleurs donné l’assurance que ces ouvrages serons logés dans la future bibliothèque du Projet de Mémorial Thomas-Sankara. « Nous ferons en sorte que votre mémoire soit liée au rayon de ses ouvrages », engagement pris par le camarade ministre à l’endroit de la camarade Kondé.

DCRP-MCCAT