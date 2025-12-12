Commémoration du 11-Décembre 2025 : la région du Kadiogo honore 222 personnes

Le gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, a présidé la cérémonie de décoration à l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso, jeudi 11 décembre 2025, à Ouagadougou.

La région du Kadiogo célèbre le mérite de ses filles et fils, à l’occasion de la commémoration du 65e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso. A cet effet, elle a organisé une cérémonie de décoration, jeudi 11 décembre 2025, à Ouagadougou. C’est le gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, qui a présidé la cérémonie. « Sacrifice de nos martyrs, flamme de notre résistance : ensemble pour une souveraineté totale et assumée », a été le thème de la commémoration.

A l’occasion, 222 filles et fils du Kadiogo, issus de toutes les couches sociales, ont reçu des distinctions honorifiques. Il s’agit de 62 récipiendaires dans l’Ordre de l’Etalon, deux au grade de commandeur, neuf au grade d’officier et 52 pour la distinction de chevaliers de l’Ordre de l’Etalon. En plus, 91 personnes ont été décoré dans l’Ordre du mérite Burkinabè, 41 dans les médailles d’honneurs des collectivités locales et 28 dans les Ordres spécifiques.

Le gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, a indiqué que le thème de la 65e de la commémoration de l’indépendance du Burkina Faso n’est pas un slogan, mais un serment.

En effet, pour lui, le mot « sacrifice » vient rappeler que la liberté n’a pas été offerte, mais conquise au prix du sang et de la sueur. Il a souligné que la résistance du peuple burkinabè est également celle des agriculteurs engagés dans l’Offensive agro-pastorale, des braves enseignants, des acteurs du monde de la santé, des OSC, des opérateurs économiques, entre autres. Par ailleurs, Abdoulaye Bassinga a exhorté les récipiendaires à redoubler d’ardeur et de détermination dans le travail. Le directeur du protocole de la communauté musulmane du Burkina Faso, Issouf Ouédraogo, récipiendaire d’une médaille dans l’Ordre du mérite Burkinabè a remercié les autorités pour la distinction. « Cette médaille vient m’interpeler que je dois faire encore plus pour mériter d’autres distinctions »,

a-t-il dit.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

Les propos des récipiendaires

Fanta Ouédraogo, restauratrice, décorée dans l’Ordre du mérite burkinabè :« j’encourage tout le monde à se battre »

« J’encourage tout le monde à se battre. Tout le monde peut être décoré. La preuve est que j’ai reçu une médaille alors que je suis dans la restauration collective. Je dédie cette distinction à l’Etat burkinabè. Je la dédie aussi à mes employés qui m’accompagnent, ma famille, ma mère qui n’est plus mais qui m’a appris à me battre dans ce boulot que j’aime. C’est ma troisième décoration. Je rends grâce à Dieu. J’encourage toutes les femmes et tous les hommes analphabètes à continuer à se battre ».

Fadima Kambou, Présidente de la Fondation Go Paga, officier de l’Ordre de l’Etalon : « ce sont des sentiments de reconnaissance et de satisfaction qui m’animent »

« Ce sont des sentiments de reconnaissance et de satisfaction qui m’animent. Mais, c’est surtout une invite à rester focus, continuer à travailler en suivant la stratégie des autorités. Je remercie nos partenaires. C’est grâce à eux que nous arrivons à impacter sur le terrain et avoir la reconnaissance de l’Etat. Pour moi, c’est aimer le Burkina sans conditions et ne pas attendre. Tout un chacun, en tant que Burkinabè a un rôle à jouer. Ce n’est pas parce qu’on est nommé à un poste qu’il faut jouer sa partition. Mais, chacun à son niveau, en tant que civil ou autre, doit jouer sa partition, servir le Burkina pour nos enfants. C’est ce qui me motive tous les jours à faire ce que je fais au Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et que la paix revienne ».

Yampouani Mwani, agent au ministère de l’enseignement secondaire, chevalier de l’Ordre de l’Etalon : « je remercie l’ensemble du gouvernement »

« Je suis très heureux que l’Etat ait songé en moi. Je remercie l’ensemble du gouvernement, les autorités régionales. Je pense que chaque citoyen, chaque travailleur doit toujours croire à l’effort qu’il fait et accomplir toutes les tâches qu’on lui confie avec

abnégation, en pensant à la Nation, à la Patrie ».

Kevin Gouba (Hugo boss), médaillé d’honneur de la collectivité locale : « je pense que nous allons continuer à aller de l’avant »

« J’avoue que c’est une grande fierté de savoir que le travail qu’on a abattu pendant ces longues années est reconnu par la nation entière. C’est une occasion pour nous de dire merci à tous les collaborateurs qui nous ont permis d’atteindre ce niveau et au président du Faso qui nous a fait confiance et nous a proposé à cette décoration.

Si Dieu nous donne la force et avec cette rage de toujours mettre en œuvre des actions pour le développement du Burkina Faso, nous allons continuer à aller de l’avant ».