Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel : le comité de pilotage examine le plan de travail et budget 2025

Le comité de pilotage du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel (PCRSS) a organisé sa 2e session ordinaire de l’année 2025, vendredi 28 novembre 2025, à Ouagadougou.

La 2e session ordinaire du comité de pilotage du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel (PCRSS) s’est déroulée en plénière sous la présidence du directeur général de l’économie et de la planification, président du comité de pilotage du PCRSS-Burkina. Cette session a eu lieu, vendredi 28 novembre 2025 à Ouagadougou. Elle a consisté en des présentations suivies d’échanges des différents documents inscrits à son ordre du jour. A la suite des échanges, le Plan de travail et budget annuel (PTBA) 2026 a été soumis aux membres du comité de pilotage pour adoption.

Cette rencontre a permis aussi de prendre connaissance de l’état d’avancement des activités du PTBA 2025 au 30 septembre 2025 et du plan d’audit interne 2026. Selon la directrice générale adjointe de l’économie et de la planification, Josiane Ouédraogo, représentant le directeur général de l’économie et de la planification, président du comité de pilotage du PCRSS-Burkina, pour cette session, il s’est agi pour les membres du comité du pilotage d’examiner l’état de mise en œuvre des activités du projet qui ont été réalisées du 1er janvier au 30 septembre dernier. Aussi, il s’est agi d’examiner et de valider le programme de travail pour l’année 2026 et le plan d’audit qui a été proposé pour un peu suivre les activités afin de s’assurer qu’il n’y aura pas de problème au cours de l’année 2026, a-t-elle expliqué.

Selon ses dires, en termes de bilan de mise en œuvre au titre de l’année 2025 jusqu’au 30 septembre dernier, on peut noter que « nous avons globalement un taux de réalisation physique de 57,28 % et financier de 20,06% sur le terrain ». Ces réalisations au profit des populations, a-t-elle confié concernent notamment les infrastructures scolaires, sanitaires, des routes, des infrastructures hydrauliques pour mettre de l’eau à la disposition des populations. Egalement, a-t-elle signifié, des dispositions ont été prises afin que ceux-ci puissent mener des activités génératrices de revenus. A l’en croire, pour le plan PTBA de 2026, les perspectives vont dans le même sens appuyer les populations pour améliorer leurs conditions de vie. « D’autres communes s’ajouteront en 2026, car l’on s’achemine vers la dernière année de la mise en œuvre du projet 2025 », a-t-elle rappelé.

« Le projet a permis de stabiliser les populations »

Pour le gouverneur des Koulsé, colonel Blaise Ouédraogo, le relèvement et la stabilisation sont deux pans de notre vivre-ensemble dans la paix et la tranquillité. « Nous sommes dans des régions très peu touchées par le terrorisme. Ce projet a été au plus proche des populations pour les soutenir dans le domaine de la santé, au niveau de l’enseignement avec des infrastructures qui permettront de ne pas avoir des enfants en situation de rue », a affirmé le gouverneur. Toujours selon lui, le volet magasin et eau du projet a permis de stabiliser les populations qui sont rentrées chez elles grâce aux FDS.

« Nous souhaitons qu’il y ait encore plus un renforcement au niveau de l’éducation et de la santé où, il y’ a encore des défis à relever. Nous disons merci aussi au projet qui nous a permis d’ajouter des départements qui n’étaient pas présents au

départ et qui comptent dans le cadre de la mise en œuvre du projet », s’est réjoui le gouverneur des Koulsé, colonel Blaise Ouédraogo. Il a ajouté : « le projet va prendre fin en 2026 et en tant que bénéficiaire, nous allons nous approprier les infrastructures au mieux. Nous souhaitons que l’on mette un accent sur le désenclavement des pistes qui vont faciliter une imbrication entre les populations ».

Valentin KABORE

(Collaborateur)