Semaine nationale des arts et de la culture des universités 2026 : 128 prix décernés

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Pr Adjima Thiombiano, représentant le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a clos, les activités de la VIIe édition de la Semaine nationale des arts et de la culture des universités du Burkina Faso (SENAC-UB), samedi 13 juin 2026, à Dédougou.

Les rideaux sont tombés sur l’édition 2026 de la Semaine nationale des arts et de la culture des universités du Burkina Faso (SENAC-UB), le samedi 13 juin, à Dédougou, capitale de la région de Bankui. Cette ville a abrité, du 8 au 13 juin 2026, la présente édition placée sous le patronage du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. La cérémonie de clôture a connu la présence d’une importante équipe gouvernementale dont le ministre en charge de la culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, celui de la construction de la patrie, Mikaïlou Sidibé et le ministre chargé des Sports, Annick Pickbougoum.

Le directeur général du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), Pr Noël Thiombiano, a indiqué que cette édition a été « celle de tous les records avec 1 276 participants issus de 29 universités et instituts du Burkina Faso ». Il s’est réjoui de l’expression de la diversité culturelle nationale et de l’engagement patriotique de la jeunesse universitaire au service de la cohésion nationale comme l’a stipulé le thème de cette VIIe édition de la SENAC-UB. Ce sont au total 128 prix qui ont été décernés au terme des compétitions finales.

Les disciplines et catégories en jeux ont été relatives aux arts du spectacle et de la scène, à l’art culinaire, aux jeux de société, au para-athlétisme, à la lutte traditionnelle, à la culture générale, à l’art oratoire, à l’athlétisme, au football, au handball, au basketball et au volleyball. L’université Lédéa- Bernard-Ouédraogo de la cité de Naaba Kango a été celle qui a raflé le plus de trophées et de prix, au total 19..

Une jeunesse consciente de son rôle

A en croire le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, par ailleurs porte-parole des parrains de cette édition, les différentes compétitions déroulées ont permis de valoriser notre richesse culturelle.

Elles ont offert l’occasion à la jeunesse estudiantine de se mettre en action, a-t-il poursuivi. Il a rappelé que la diversité culturelle est « le socle de notre cohésion, le fondement de notre vivre-ensemble et le ciment de notre unité ». Le ministre Ouédraogo a salué les prestations, les créations et les réflexions faites par les étudiants à l’occasion de la présente SENAC-UB. Ainsi, a-t-il ajouté, cette frange de la jeunesse a démontré « sa pleine conscience de son rôle dans la construction d’une Nation forte, solidaire et souveraine ». Représentant le Premier ministre à cette clôture, le ministre en charge de l’Enseignement supérieur, Pr Adjima Thiombiano, a rendu hommage aux FDS et VDS dont les actions ont permis l’organisation des différentes compétitions dans la sérénité.

Il a confié qu’à travers les activités de cette semaine culturelle, la jeunesse universitaire a prouvé qu’elle est une force d’espérance et de résilience capable de transformation. « Durant cette semaine, vous avez offert au Burkina le plus beau visage de la jeunesse » tant par le talent, la discipline, l’engagement que par le patriotisme. Il a souligné que l’université n’est pas seulement un lieu de savoirs.

« Elle est aussi un espace de citoyenneté et de fraternité où l’on cultive les valeurs nécessaires pour bâtir notre Nation », a enchainé le ministre Thiombiano avant d’appeler les responsables universitaires à « faire des sports et de la culture, des axes centraux de la vie estudiantine ». Le chef du département en charge de l’enseignement supérieur a donné rendez-vous à Ouahigouya pour la VIIIe édition de la SENAC-UB en 2027.

Yacouba BELEM