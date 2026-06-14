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Par
JK. Sidwaya
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Un car de transport en commun d’une compagnie reliant Ouagadougou à Bobo-Dioulasso a été entièrement détruit par un incendie, le 11 juin 2026. Fort heureusement, tous les passagers ont été évacués à temps. Mais jusqu’à quand compterons-nous sur la chance ? Cet incident rappelle l’impérieuse nécessité de respecter les codes de conduite et les normes de sécurité. Chaque car doit disposer d’extincteurs fonctionnels et d’un personnel formé aux premiers secours. Transporteurs et autorités doivent renforcer les contrôles afin d’éviter qu’un tel sinistre ne se transforme un jour en tragédie.

Soumaïla BONKOUNGOU

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