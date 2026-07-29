Le « nouveau trio » de la croissance chinoise

À côté des « trois nouveautés » comprenant les véhicules électriques, les batteries au lithium et les produits photovoltaïques, qui soutiennent la croissance chinoise ces dernières années, l’innovation technologique chinoise ouvre une nouvelle ère marquée par le « nouveau trio » que sont la robotique, l’intelligence artificielle (IA) et les médicaments innovants. Ces trois secteurs apparaissent comme de nouveaux moteurs de la croissance et jouent désormais un rôle clé dans le commerce extérieur chinois. Désormais, il faut compter avec eux lorsque l’on parle du dynamisme de l’économie chinoise.

Les données de l’administration douanière chinoise indiquent qu’au premier semestre de l’année 2026, les exportations de robots industriels se sont chiffrées à 6,29 milliards de yuans, soit environ 930 millions de dollars, couvrant 141 pays et régions du monde. Les statistiques des exportations de robots chirurgicaux haut de gamme ont connu une augmentation de 330 % sur un an. Les statistiques de la plateforme mondiale d’IA OpenRouter indiquent que les grands modèles de langage (LLM) chinois ont enregistré 36 110 milliards d’appels de tokens au cours de la semaine du 13 au 19 juillet, soit une augmentation mensuelle de 30,93 %.

Quant au secteur pharmaceutique, il a renforcé son influence mondiale à travers des transactions de licences à l’export estimées à 110 milliards de dollars au cours du premier semestre de 2026. Les forces productives de nouvelle qualité promues ces dernières années ont littéralement contribué à asseoir un écosystème dynamique des technologies de la robotique, de l’IA et des médicaments innovants en Chine.

Le développement exponentiel de l’IA en Chine s’est appuyé sur la logique des cinq piliers que sont les idées, les institutions, les instruments, les infrastructures et l’impact. L’écosystème de l’IA chinoise et son rayonnement à l’international reposent sur le renforcement des capacités technologiques numériques, la recherche et développement (R&D) d’algorithmes et une formation soutenue. Le secteur de la robotique se distingue par ses initiatives novatrices appuyées par des chaînes d’approvisionnement complètes intégrant matériel, logiciels, technologies et services à faible coût. Le domaine pharmaceutique a également su s’imposer à l’international grâce à la mise en place d’une chaîne de valeur intégrant la découverte de cibles thérapeutiques, le développement clinique, l’homologation et les médicaments finis.

La robotique, l’intelligence artificielle (IA) et les médicaments innovants sont donc le fruit de la capacité d’innovation à la chinoise. C’est un écosystème complet qui combine à la fois vitesse et industrialisation, diffusion rapide de l’IA et autonomisation industrielle. En soutenant de manière structurée la R&D, la Chine élargit le champ des possibles et développe des technologies qui conquièrent le monde entier.

Les chiffres des exportations chinoises dans les domaines de l’IA, de la robotique et des médicaments innovants traduisent à eux seuls la résilience de l’économie chinoise. En dépit des vents contraires marqués par des hausses tarifaires, des mesures protectionnistes et des incertitudes inhérentes aux conflits qui perturbent les échanges commerciaux à travers le monde, l’économie chinoise parvient à résister aux chocs. Grâce à sa capacité à innover et à une planification stratégique, l’économie chinoise arrive à maintenir le cap en diversifiant les secteurs d’activité. Et le « nouveau trio », au regard de ses performances exceptionnelles, se présente comme un véritable moteur de la croissance chinoise.

Karim BADOLO

CGTN Français