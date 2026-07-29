Lors de leur exploration du Corps de production et de construction du Xinjiang (CPCX), les journalistes africains ont sillonné la 12e Division à travers la visite de la Société par actions laitière Xinjiang Tianrun et la Mosquée orientale de Tongxiang

Le Corps de production et de construction du Xinjiang (CPCX) compte 14 Divisions et 13 villes, sur un territoire d’environ 70 000 kilomètres carrés. Lors de leur visite au Corps, les journalistes africains participant au programme 2026 du Centre international de presse et de communication de Chine (CIPCC) se sont rendus à la Société par actions laitière Xinjiang Tianrun et la Mosquée orientale de Tongxiang, situés dans la 12e Division. Cette division constitue une véritable fenêtre importante du CPCX. En 2025, son PIB devrait croître d’environ 7 %, et le volume total de ses importations et exportations de commerce extérieur devrait augmenter d’environ 51,2 %. Elle est répartie de manière imbriquée dans quatre préfectures à savoir Urumqi, Changji, Turpan et la préfecture autonome mongole de Bayingolin.

La 12e Division est leader national à travers la Société par actions laitière Xinjiang Tianrun qu’elle contrôle. Fondée en 2002, cette société cotée est en effet une entreprise clé dans l’industrialisation agricole. Lors de notre visite de la société, nous avons même appris qu’elle fait partie des 100 meilleures entreprises nationales en innovation scientifique et technologique et des 100 entreprises modèles de réforme scientifique et technologique. C’est d’ailleurs le seul centre de mobilisation des produits laitiers dans le nord-ouest de la Chine établi par le Centre national de mobilisation économique.

En tant qu’industrie laitière, la société est spécialisée dans la plantation et l’élevage, la transformation des produits laitiers, et les services de marché. Elle constitue aujourd’hui un pilier de l’industrie laitière en Chine.

Des produits diversifiés

Disposant d’équipements de pointe, elle produit 200 000 tonnes de produits laitiers par an. Après le prélèvement du lait grâce à des machines, celui-ci est transporté par tunnel dans un centre de prétraitement où il est dépouillé de toutes ses saletés. Dans le centre de traitement, les règles d’hygiènes observés sont plus strictes que dans une salle d’opération à l’hôpital, nous confie notre guide. Grâce à la numérisation du processus, seulement trois personnes physiques travaillent dans cette section. Après la production, des robots sont utilisés pour l’emmagasinage et la distribution des produits.

Les produits de la société Xinjiang Tianrun sont très diversifiés et très prisés par les consommateurs du Xinjiang et de plusieurs autres régions de la Chine. L’entreprise a au total 200 produits divisés en sept catégories. Elle dispose également d’un réseau de distribution très vaste qui lui permet d’écouler l’ensemble de ses productions. Ce réseau couvre 31 régions et provinces. Lors de leur visite, les journalistes ont pris plaisir à déguster certains produits offerts par l’entreprise tels que la bière de lait qui constitue l’un de ses produits phares.

Si certains participants en raison de leurs considérations religieuses hésitaient à y goutter après avoir entendu le mot bière, ils ont vite été rassurés par les responsables de l’entreprise : » C’est un lait qui a le goût de la bière mais il ne contient pas du tout d’alcool ». Après ces précisions, tous les journalistes sans exception sont passés à la dégustation des produits. Très vite, les boîtes mises à la disposition des journalistes ont été vidées témoignant du bon goût des produits. « C’est vraiment délicieux », se sont exclamés plus d’un !

Un symbole d’unité et d’harmonie

Après cette séance de dégustation, les journalistes ont poursuivi leur visite de la 12e division à la Mosquée orientale de Tongxiang. Là, un accueil chaleureux leur a été réservé par l’Imam de la mosquée Chen Yun et plusieurs membres. Sur place, nous avons même appris qu’ils se sont mobilisés depuis plusieurs heures pour attendre notre venue. En plus de s’être fortement mobilisés pour nous accueillir, les musulmans de la mosquée ont également préparés des mets délicieux qu’ils ont gentiment partagés avec leurs visiteurs. Une panoplie de fruits fraichement cueillis nous ont également été servis rappelant la diversité de fruits qui existent dans la région.

Située dans la ferme Wuyi de la 12e Division, la Mosquée orientale de Tongxiang a été construite en 2016 et couvre une superficie de 4 000 mètres carrés. Elle est dirigée par un comité de gestion démocratique qui compte 7 membres. La mosquée est équipée d’installations de vie modernes et d’une bibliothèque, répondant à la fois aux besoins quotidiens et aux besoins spirituels et culturels de la communauté religieuse.

Les échanges avec le responsable de la mosquée nous ont convaincu de l’harmonie et de l’unité ethnique qui y règne. Cette même harmonie est aussi visible dans toutes les autres mosquées de la région, nous affirme l’Imam Chen Yun.

Ayant vécu des périodes troubles dues au terrorisme, la région autonome ouïgoure du Xinjiang a réussi à éradiquer ce phénomène grâce notamment à une bonne politique religieuse mise en place par les autorités. Pour l’Imam Chen Yun, la politique religieuse de la Chine est l’une des meilleures au monde. Il nous a fièrement confié que toutes les années universitaires de sa fille aînée ont été prises en charge par le gouvernement. Diplômée, elle occupe aujourd’hui un haut poste. L’imam Chen Yun nous a assuré être très satisfait de la politique religieuse des autorités chinoises. Grâce à cette bonne politique, a-t-il indiqué, le Xinjiang est aujourd’hui très modernisé et sécurisé.

Nadège YAMEOGO