Djenné/Mali: les FAMa neutralisent un gros bonnet du terrorisme

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé un chef terroriste majeur lors d’une opération conduite, le 3 juin 2026, dans la zone de Djenné, région de Mopti. L’annonce a été faite par l’Etat-major des armées dans un communiqué publié, le 13 juin 2026. Cette opération s’inscrit dans le cadre des opérations de sécurisation du territoire national.

Selon le communiqué, l’individu neutralisé, identifié sous le nom de Oumar Barry alias Oumar Kéréna, Farouk, Housseini Mawdo, a été localisé puis neutralisé à Mougnan, à environ 45 kilomètres à l’ouest de Djenné, à la suite d’une frappe de drone précise et ciblée. Originaire de Tébi, commune de Kéréna, cercle de Douentza, il avait entamé son parcours au sein du MUJAO avant de gravir les échelons du commandement terroriste. Il a successivement occupé les fonctions de chef de la zone de Serma, puis de coordinateur des activités terroristes sur plusieurs théâtres opérationnels, couvrant les régions de Sikasso, Koutiala ainsi qu’une partie du Burkina Faso.

La même source indique que par son ascension et son rôle dans la structuration et la coordination de ces réseaux armés, il occupait une position centrale au sein du dispositif terroriste, faisant de lui une cible de haute importance du JNIM. Avec la neutralisation de ce chef terroriste, les Forces armées maliennes (FAMa) infligent de nouveau un coup dur aux organisations criminelles. Dans la dynamique de sécurisation du pays, le chef d’Etat-major général des Armées a réaffirmé la détermination inébranlable des FAMa à poursuivre sans relâche la lutte contre le terrorisme. « Les groupes armés terroristes continueront d’être activement recherchés, identifiés et neutralisés sur l’ensemble du territoire national, jusqu’à leur complète éradication », a rassuré la hiérarchie militaire.

L’Essor/Mali