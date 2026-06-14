Un acte patriotique

Le ministre Secrétaire général de la présidence du Faso, Dr Zakaria Soré, a officiellement remis, le vendredi 12 juin 2026, un chèque de 35 332 000 F CFA au Fonds de soutien patriotique (FSP). Ce montant, fruit de la distribution du Recueil de discours du capitaine Ibrahim Traoré et du Manifeste de la Révolution progressiste populaire (RPP) aux prix respectifs de 15 000 et 1 000 F CFA, prouve à souhait que les idées et les idéaux peuvent être une force motrice de mobilisation au service de la Nation.

Lancée le 26 avril dernier à Bobo-Dioulasso, à l’occasion de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), la campagne de mise en circulation de ces deux ouvrages présentent déjà des résultats satisfaisants, le tout dans la transparence et la traçabilité. En effet, le paiement des ouvrages s’effectue exclusivement par mobile money. Ce choix garantit une meilleure sécurisation des recettes, permet un suivi rigoureux des transactions et renforce la confiance des citoyens quant à la destination des fonds collectés.

Au-delà de la dimension financière, le Recueil et le Manifeste sont des référentiels qui permettent aux Burkinabè de s’approprier les fondements, les ambitions et les valeurs de la dynamique politique en cours. Ils offrent des clés de lecture sur les défis de souveraineté, d’indépendance économique, de développement endogène et de mobilisation populaire. En les lisant, les citoyens enrichissent leur compréhension de la vision portée par les autorités nationales et participent à l’édification d’une conscience collective mue par l’intérêt supérieur de la Nation.

Acheter un livre, dans ce contexte, c’est aussi faire œuvre utile. C’est contribuer directement au soutien des forces combattantes qui, de jour comme de nuit, consentent d’immenses sacrifices pour assurer la sécurité des populations et la reconquête totale du territoire national. Chaque contribution porte donc un message de reconnaissance adressé à ces femmes et hommes qui se battent avec courage pour préserver l’intégrité du Burkina Faso. Les acquis du FSP sont aujourd’hui visibles en ce qu’il a permis de renforcer les capacités opérationnelles des forces engagées sur le théâtre des opérations à travers l’acquisition de matériels et équipements de pointe.

Il a également contribué à l’amélioration des conditions de prise en charge des combattants et à l’accompagnement de diverses actions liées à la sécurisation du territoire. Ces résultats démontrent que l’union fait la force. La souveraineté est certes une vision politique, mais elle est surtout une responsabilité collective qui exige l’engagement de tous. Les ouvrages actuellement disponibles dans les points de distribution officiels, notamment aux Archives nationales, aux Editions Sidwaya à Ouagadougou et dans les gouvernorats des différentes régions offrent une occasion concrète de participer à cette dynamique.

En les achetant, le citoyen s’approprie les idéaux de la RPP, enrichit sa compréhension des enjeux nationaux et apporte une contribution tangible à l’effort de paix. Les lire devient alors un acte de patriotisme qui participe à la consolidation de la souveraineté, à la défense de la liberté et à la conquête de l’indépendance totale à laquelle ∏aspire le peuple burkinabè.

Par Assetou BADOH