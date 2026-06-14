Mesures sociales du gouvernement: le ministre Mikaïlou Sidibé lance l’opération sous le signe de l’emploi et de la solidarité

Le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, a lancé le samedi 13 juin 2026, à Boromo, dans la province des Balé, les mesures sociales du gouvernement. Cette initiative mise en œuvre par le secrétariat technique des travaux à haute intensité de main d’œuvre vise à rendre les cadres de vie sains et à offrir des opportunités d’emplois aux personnes vulnérables dans les localités bénéficiaires.

Le Secrétariat technique des travaux à haute intensité de main d’œuvre (ST-TRHIMO) est une structure du ministère de la Construction de la Patrie. Elle pilote un ensemble de mesures sociales décidé par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations dans un contexte d’insécurité. Ces mesures concernent les jeunes et les femmes déscolarisés ou non scolarisés et qui sont sans emplois. Leur travail consiste notamment à l’assainissement du cadre de vie par le curage des caniveaux, le débroussaillage manuel le long des axes routiers et des services publics.

Leur mission s’effectue dans le cadre d’un contrat de travail de 6 mois à l’issue des lesquels ils sont formés en activités génératrices de revenus et regroupés en coopératives de 25 membres chacune. Ces coopératives vont mener des activités qui vont permettre à leurs membres d’améliorer leurs conditions de vie et aussi aider d’autres personnes dans la précarité. Le Bureau national des grands projets du Burkina Faso et Burkina Suudu Bawdè accompagnent le ST-TRHIMO dans la mise en œuvre des mesures sociales qui vont avoir lieu dans 22 communes du Burkina Faso.

Elles vont concerner 1 500 personnes dans ces localités. Le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, a lancé le samedi 13 juin 2026, à Boromo, province des Balé dans la région du Bankuy, ces mesures sociales du gouvernement au titre de l’’année 2026. Pour le ministre, les mesures sociales visent un double objectif. Il s’agit d’une part, d’assainir le cadre de vie et d’autre part, de promouvoir l’insertion socioéconomique des personnes vulnérables par la création d’emplois.

A l’entendre, ces personnes recrutées appelées brigadiers vont procéder au curage des caniveaux, à l’assainissement des quartiers, à l’entretien de certaines voiries urbaines ou au débroussaillage manuel des emprises des routes. « A travers ces actions, ces brigadiers seront rémunérés. Il aura également une formation qui va leur être offerte pour qu’ils apprennent des métiers pour subvenir à leurs besoins et ce métier sera leur activité plus tard. Ces actions se mènent dans le cadre de la RPP conduite sous la vision du camarade président du Faso. Nous voulons que toutes nos actions aient un visage humain.

C’est le sens de ces mesures sociales qui visent à toucher certaines couches de notre société pour pouvoir les impliquer dans les tâches de la Révolution », a signifié Mikailou Sidibé. Il a invité les populations bénéficiaires à mettre la main à la pâte pour encourager le gouvernement à aller dans ce sens. Pour le secrétaire technique, le lieutenant Eric Bouda, les mesures sociales sont un outil redoutable contre le chômage et la précarité. Ces propos sont confirmés par une bénéficiaire à Boromo, Rokya Sanogo. Pour elle, les mesures sociales vont non seulement permettre de vivre dans un cadre décent, mais elles vont permettre aux bénéficiaires d’avoir des revenus pour subvenir à leurs besoins, surtout que la plupart de ces brigadiers sont des personnes déplacées internes.

Adaman DRABO