Edition 2025 du prix de l’excellence scolaire : 5 millions FCFA et une villa offerts à deux super lauréats

Les deux enseignants super lauréats de la journée de l’excellence scolaire, édition 2025, ont reçu chacun une villa flambant neuve et une somme de 5 millions F CFA, vendredi 12 juin 2026, à la Cité Yennenga, à Koubri, à la sortie Sud de Ouagadougou.

La consécration des super lauréats de l’édition 2025 de la journée de l’excellence scolaire a été réalisée. Mahoua Baoula, super enseignante du primaire et Adama Zallé, super enseignant du post-primaire et secondaire, ont en effet reçu leurs récompenses, vendredi 12 juin 2026, à la Cité Yennenga, à Koubri, à la sortie Sud de Ouagadougou. Ils ont remporté chacun une villa flambant neuve et un chèque d’une valeur de 5 millions F CFA, en reconnaissance à leurs performances exceptionnelles aux services de l’éducation. Le ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation technique et professionnelle, Moumouni Zoungrana, a exprimé sa gratitude aux deux super lauréats pour leur contribution à l’édification d’un enseignement de qualité.

Pour lui, l’école burkinabè est le secteur sur lequel la Révolution progressiste populaire (RPP) va s’appuyer pour transformer la société burkinabè. En ce sens, le travail des super enseignants s’inscrit dans une dynamique d’amélioration progressive de la qualité de l’enseignement. Selon lui, la présente célébration s’inscrit dans la volonté du gouvernement de promouvoir un enseignement de qualité fondé sur la promotion des valeurs endogènes. Le ministre chargé de l’enseigne-ment secondaire a indiqué que cet évènement ne se limite pas à une cérémonie de récompense.

« Il s’agit de magnifier le travail bien fait, de cultiver l’esprit de compétition, l’esprit de l’excellence dans le domaine de l’éducation », a-t-il expliqué. Une journée de reconnaissance Moumouni Zoungrana a remercié l’ensemble des acteurs de l’enseignement qui, à son avis, sont tous mobilisés pour garantir une éducation performante aux futurs cadres de la société. « Nous avons vu les résultats du premier tour des examens nationaux. Comparativement à ceux des années antérieures, il est important d’apprécier le travail acharné des enseignants », a-t-il laissé entendre.

Par ailleurs, il a remercié la Fondation Bank of Afrika (BOA) pour avoir gratifié les lauréats d’une villa et la société CEG Immobilier pour l’octroie des 5 millions F CFA aux lauréats. Pour le représentant du directeur de la BOA, Djibril Thiombiano, offrir deux villas aux super enseignants traduit la conviction qu’un investissement dans le capital humain est la clé de tout développement durable. « Depuis sa création, la Fondation BOA a consacré plus de 2 milliards F CFA à des actions sociales à fort impact dont une part significative consacrée à l’éducation et à la formation », a-t-il confié. A ses dires, cet accompagnement désormais institué comme un rendez-vous annuel témoigne de l’engagement constant de la Fondation BOA auprès des enseignants et des structures éducatives.

« Cette villa symbolise l’abnégation portée par votre engagement exceptionnel et votre contribution à la formation des générations futures », a-t-il ajouté. Djibril Thiombiano a invité les lauréats à poursuivre avec plus d’ardeur ce métier qui construit l’avenir du Burkina Faso. Le directeur de CGE immobilier, Ibrahim Ouattara, a fait savoir que ce geste est un signe de respect à l’égard des enseignants qui se sacrifient pour garantir un avenir radieux aux Burkinabè. Il a salué le ministère en charge de l’enseignement pour l’initiative. Mahoua Baoula, au nom des lauréats, a exprimé sa satisfaction envers le ministre chargé de l’enseignement pour l’honneur fait aux lauréats. En plus, elle a réitéré la volonté des super gagnants de bâtir un Burkina Faso meilleur, à travers un enseignement efficace basé sur des valeurs citoyennes et endogènes.

Boukary BONKOUNGOU

Lydia Esther BILLA (Stagiaire)