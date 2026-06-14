Intégration économique: les experts affinent les mécanismes de mise en œuvre des recommandations ministérielles

Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat a donné le ton de la 4e rencontre des ministres de l’Industrie, du Commerce et le secteur privé de la confédération des États du Sahel (AES), prévu du 13 au 16 juin 2026 à Ouagadougou. Les experts ont ouvert les travaux de cette rencontre, le samedi 13 juin 2026, dans la capitale burkinabè.

La Confédération des Etats du Sahel (AES) poursuit la lutte pour l’intégration économique et la souveraineté de ses Etats membres. En écho à ce combat, le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA), organise la 4e rencontres des ministres de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat les 15 et 16 juin 2026 à Ouagadougou. En prélude à cette activité, les experts des ministères des trois Etats des départements en charge de l’industrie, du commerce et les représentants du secteur privé se sont réunis les 13 et 14 juin 2026 à Ouagadougou.

Selon le secrétaire général du ministère en charge du commerce, Alassane Ouédraogo, cette activité vise à préparer les documents de qualité pour l’accélération de l’intégration économique de la confédération. Il a indiqué que les documents examinés par les experts seront soumis à l’appréciation des ministres chargé de l’Industrie, du Commerce des pays membres de l’AES. Lors des travaux, il va s’agir de faire le point des avancées et de préciser les modalités opérationnelles des prochaines étapes dans la mise en œuvre des recommandations formulées lors des rencontres antérieures.

« En tant qu’acteurs publics et délégués du secteur privé, il nous revient de faire des propositions innovantes pour la concrétisation des recommandations validées par nos autorités », a indiqué le secrétaire général du MICA. Pour ce faire, les experts vont dans un premier temps identifier les actions prioritaires à fort impact, analyser les obstacles à la libre circulation. Et dans un second temps, ils travailleront à mobiliser des mécanismes de financement adaptés, notamment au profit des secteurs stratégiques.

Vers une zone de libre-échange

Pour Alassane Ouédraogo, ses travaux permettront d’accélérer la dynamique vers une « véritable zone de libre-échange » entre les trois Etats. « L’ambition qui nous anime est de bâtir un cadre structurant et cohérent, capable de stimuler l’intégration économique régionale à travers des actions résolument tournées vers des résultats concrets », a-t-il confié. Le SG du MICA a fait savoir que les différentes rencontres ministérielles antérieures ont tracé les sillons pour la construction d’un véritable espace économique et commercial au sein de l’AES.

Pour lui, ces rencontres participent fortement à la consolidation des liens entre les Etats de la confédération, et au renforcement de la synergie entre le secteurs publics et privés respectifs. « Je vous exhorte camarades experts, à faire des propositions pragmatiques assorties d’échéances claires et de mécanismes de suivi efficaces », a-t- il lancé à l’endroit des experts. Selon Alassane Ouédraogo, c’est à ce prix que le Mali, le Niger et le Burkina Faso, pourront faire avancer “de manière tangible” le projet de la Confédération des Etats du Sahel et bâtir un avenir économique solide pour ses populations. Par ailleurs, il a salué l’engagement et la détermination des ministres depuis la première rencontre à Bamako en octobre 2024. « Je suis persuadé que la qualité de vos contributions permettra de transformer nos ambitions en réalisations concrètes », a-il conclu.

Mahamadi SEBOGO

Lydia Esther BILLA (Stagiaire)