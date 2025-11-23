Communications électroniques: le Burkina, le Ghana, le Mali et le Niger harmonisent leurs fréquences

La ministre de la Transition digitale, des Postes et des communications électroniques, Aminata Zerbo, a présidé la cérémonie de signature de deux accords entre l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et ses partenaires du Ghana, du Mali et du Niger, vendredi 21 novembre 2025, à Ouagadougou.

En marge de la 20e Semaine du numérique, les autorités en charge du numérique des pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) et du Ghana ont posé un jalon « majeur » pour la coopération sous régionale. En effet, sous la présidence de la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques Aminata Zerbo, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et ses partenaires du Ghana, du Mali et du Niger ont signé deux accords, vendredi 21 novembre 2025, à Ouagadougou. Il s’agit du « Free Roaming entre le Burkina Faso et le Ghana et la coordination des fréquences.

Aminata Zerbo a rappelé que ces initiatives visent à renforcer les liens entre les pays et à faire progresser l’agenda du développement numérique dans l’espace AES, et plus largement en Afrique de l’Ouest. « Ces moments de coopération sont essentiels pour consolider nos relations dans le secteur du numérique et améliorer le bien-être de nos populations », a-t-elle soutenu. Le premier accord, concernant la mise en œuvre du Free Roaming entre le Burkina Faso et le Ghana, va permettre aux citoyens du Burkina Faso et du Ghana d’utiliser leurs téléphones mobiles à des tarifs locaux, lors de

leurs déplacements transfrontaliers.

Une avancée décisive

La ministre chargée de la Transition digitale a indiqué qu’il s’agit d’une avancée décisive pour faciliter la communication, les activités économiques et la mobilité entre les deux nations. « Ce mécanisme sera progressivement étendu au Mali et au Niger », a-t-elle assuré. Le second accord portant sur la coordination des fréquences aux frontières entre le Burkina Faso, le Ghana, le Mali et le Niger est un protocole qui vise à améliorer la stabilité, la qualité des services et la gestion harmonisée du spectre radioélectrique dans les zones frontalières.

La ministre chargée de la Transition digitale a salué le travail des équipes des différentes autorités de régulation qui ont œuvré à la conclusion de ces accords. Aminata Zerbo a rappelé que l’idée du « Free Roaming » est née en septembre 2025 à Dubaï, lors de sa rencontre avec son homologue ghanéen. Elle a évoqué les perspectives de collaboration à venir, dont la mutualisation des infrastructures, l’acquisition collective de capacités Internet à moindre coût et le renforcement de la cyber sécurité.

Pour le secrétaire exécutif de l’ARCEP, Wendlassida Patrice Compaoré, les équipes techniques des deux pays ont travaillé intensément pour définir les modalités tarifaires et assurer la faisabilité de l’accord. Il a estimé que cet accord traduit non seulement une avancée technique, mais aussi un pas important vers l’intégration numérique et le renforcement de la coopération entre deux peuples historiquement liés. Le ministre de la Communication électronique du Ghana, Samuel Nartey George, a souligné l’importance de renforcer la collaboration bilatérale dans le numérique, les technologies et les infrastructures, y compris le câble sous-marin. Il a exprimé sa volonté de poursuivre et d’élargir cette coopération sous régionale, avec d’autres accords à venir, pour améliorer la cyber sécurité et la protection des données.

S’agissant du second accord, le directeur général de l’ARCEP du Niger, Idrissa Chaibou, a indiqué qu’il s’agit du deuxième pour les régulateurs de l’AES, après la déclaration sur le « Free Roaming », adoptée en 2024 à Niamey. Sur le plan technique, le texte prévoit des fréquences préférentielles pour les opérateurs, des mécanismes de prévention des interférences et des zones de coordination de 15 kilomètres de part et d’autre des frontières. M. Chaibou a souligné que l’accord pourra être appliqué rapidement grâce aux travaux déjà réalisés par les techniciens des quatre pays.

Boukary BONKOUNGOU

Samira KIENORE

(Collaboratrice)