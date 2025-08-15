Concours direct des Sapeurs-Pompiers : l’administration des epreuves écrites auront lieu le 17 aout 2025

Concours direct des Sapeurs-Pompiers : l’administration des epreuves ecrites auront lieu le 17 aout 2025 dans le Lycee Prive le Technicien, le Collège Prive Wend-manegda, le Lycee Professionnel Dr. Bruno Buchwieser.
Sidwaya est un quotidien national du Burkina Faso. Ancien journal étatique, il est aujourd'hui considéré comme un journal de référence par la population Burkinabè. Le journal Sidwaya est distribué principalement sur Ouagadougou la capitale, mais également dans les chefs-lieux des différentes régions du Burkina Faso.