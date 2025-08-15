Concours direct des Sapeurs-Pompiers : l’administration des epreuves écrites auront lieu le 17 aout 2025

Concours direct des Sapeurs-Pompiers : l’administration des epreuves ecrites auront lieu le 17 aout 2025 dans le Lycee Prive le Technicien, le Collège Prive Wend-manegda, le Lycee Professionnel Dr. Bruno Buchwieser.

