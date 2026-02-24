Confédération des Etats du Sahel : la feuille de route de l’An II en examen

Les hauts fonctionnaires de la Confédération des Etats du Sahel sont réunis du 24 au 26 février 2025, à Ouagadougou, pour l’examen du projet de feuille de route de l’An II.

Quelle direction pour l’An II de la Confédération des Etats du Sahel (AES) ? C’est à cette question que les hauts fonctionnaires de l’espace confédérale s’attèleront à répondre du 24 au 26 février 2026, lors d’une réunion à Ouagadougou. Cette rencontre est, en effet, consacrée à l’examen du projet de feuille de route de l’An II de l’AES, proposé par le Burkina Faso, qui assure depuis le 23 décembre 2025, la présidence tournante de l’AES.

Aux dires du président de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel et chef de la délégation burkinabè, Bassolma Bazié, la feuille de route revêt un enjeu stratégique et opérationnel. Elle constitue, selon lui, un instrument central de pilotage appelé à traduire en actions concrètes, la vision commune des chefs d’Etat autour des trois piliers fondamentaux, à savoir la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement.

Il a salué l’approche graduée adoptée dans l’élaboration du document en vue de garantir un processus inclusif, concerté et souverain, fondé sur l’appropriation collective des orientations stratégiques par l’ensemble des Etats membres. « C’est une feuille de route confédérale et de ce point de vue, les équipes des trois pays frères devaient se retrouver pour voir dans quel sens aller ensemble », a-t-il indiqué.

Pour lui, l’élaboration de ce document appelle au sacrifice, à l’unité, à la concertation et à la solidarité afin de répondre au mieux aux attentes des peuples de l’espace confédéral. M. Bazié a félicité les hauts fonctionnaires burkinabè qui ont sacrifié de leur temps pour produire un contenu qui sera soumis à leurs collègues du Mali et du Niger lors de cette rencontre.

La cheffe de la délégation nigérienne, Bayard Dariama Ganatié, a eu les mêmes compliments à l’égard des experts burkinabè. « Cette rencontre nous permet d’examiner un document de haute tenue produit par nos frères burkinabè dont je salue l’engagement et le mérite », a-t-elle déclaré.

Une boussole commune

Pour elle, ce texte constitue une véritable boussole commune qui guidera les pas vers un consensus ferme et éclairé pour l’avenir de l’espace confédéral. A l’entendre, grâce à l’ambition des trois chefs d’Etat, la confédération AES s’est affirmée comme une entité géopolitique incontournable désormais comptée et respectée dans la sous-région et sur l’échiquier international. « Si les progrès réalisés sont indéniables, les défis restent énormes », foi de Mme Ganatié.

Elle a donc invité à rester vigilant, notamment face à la guerre informationnelle sans précédent qui cible les trois pays avec à la clé, la diffusion de fausses informations et l’instrumentalisation des droits de l’Homme à des fins politiques. « Nous sommes à un tournant décisif, l’histoire nous observe, nos peuples nous regardent, nous n’avons d’autre choix que d’avancer ensemble sur le chemin de la victoire », a-t-elle appelé.

Le chef de la délégation malienne, l’ambassadeur Mahamane Hamadou Maïga, a également salué la qualité du document soumis à leur appréciation par la partie burkinabè. Il est convaincu que l’élaboration de cette nouvelle feuille de route et sa mise en œuvre permettront de maintenir l’élan de solidarité et de tenir haut le flambeau qui illumine le cœur et l’esprit des filles et fils de la confédération.

Tout en reconnaissant les progrès enregistrés sous la mandature du Président malien le général d’armée Assimi Goïta (Force unifiée AES, Banque confédérale pour l’investissement et le développement, Télévision et radio AES), il a confié que la désignation du capitaine Ibrahim Traoré à la tête de la confédération suscite beaucoup d’espoir au sein de l’espace AES en raison de sa détermination et son engagement constant pour la noble cause de la confédération.

