Conseil des ministres de l’UEMOA: le Togolais Kossi Tenou nommé président de l’AMF-UMOA

Sous la présidence du ministre burkinabè de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, le Conseil des ministres de l’UEMOA a tenu en ligne une session extraordinaire, mardi 25 novembre 2025. Au cours de cette session, le Togolais Kossi Tenou a été nommé nouveau président de l’Autorité des marchés financiers de l’Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA).

L’Autorité des marchés financiers de l’Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA) a un nouveau président. Il s’agit du Togolais Kossi Tenou, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et de la Veille stratégique, chargé du Commerce et du Contrôle de la qualité, depuis le 8 octobre 2025. Sa nomination a été actée à l’issue d’une session extraordinaire du Conseil des ministres de l’UEMOA, tenue en ligne, cet après-midi du mardi 25 novembre 2025, sous la présidence du ministre burkinabè de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo. M. Tenou remplace à ce poste son compatriote Badanam Patoki, nommé récemment ministre de l’Economie du Togo. Cette nomination du nouveau président de l’AMF-UMOA s’est fait conformément aux textes de l’Union, a dit le président du Conseil des ministres de l’UEMOA, le ministre Nacanabo.

« Conformément aux textes communautaires, la République togolaise a proposé un candidat pour occuper le poste de président de l’Autorité des marchés financiers. Il fallait examiner la candidature et ensuite prendre la décision de sa nomination. A l’issue de la session, le Conseil des ministres, à l’unanimité, a retenu la candidature de Monsieur Tenou du Togo. Il s’agit d’une décision importante, car, il y avait un vide qui faisait que l’Autorité des marchés financiers ne puisse pas jouer pleinement son rôle. Quand on sait le rôle important de cette autorité dans la régulation de nos marchés financiers, on ne peut pas se payer le luxe d’attendre le prochain Conseil des ministres », a-t-il expliqué.

Bâtir une Union tournée vers l’avenir

Le nouveau président de l’AMF-UMOA a été invité par le Conseil des ministres de l’UEMOA à prendre fonction dans les meilleurs délais. Le Président Nacanabo a salué l’esprit de collégialité et de consensus qui a prévalu tout au long des discussions et qui constitue un signal fort : celui d’une Union unie, responsable et tournée vers l’avenir.

« Au terme de cette session extraordinaire de notre Conseil pour l’année 2025, permettez-moi de vous exprimer, avec une profonde gratitude, mes remerciements pour votre disponibilité, votre rigueur et l’esprit d’engagement collectif qui ont marqué nos travaux.

Les échanges francs et constructifs que nous avons conduits aujourd’hui témoignent de la vitalité de notre Union et de la détermination qui nous anime à consolider l’intégration régionale, à renforcer la gouvernance économique et financière, et à offrir à nos populations un horizon de stabilité et de prospérité », s’est-il réjoui.

Tout en félicitant l’ancien président, Badanam Patoki, pour le travail abattu à la tête de l’AMF-UMOA, M. Nacanabo lui a souhaité la bienvenue au Conseil des ministres de l’UEMOA, en tant que ministre de l’Economie du Togo.

