Conseil des ministres: Opérationnalisation du Plan 1 000 x 5 de développement des ressources humaines en santé

Le Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé, ce jeudi, le Conseil des ministres au cours duquel plusieurs dossiers ont été examinés et adoptés pour la bonne marche de la Nation, selon le ministre Porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Au titre du minis-tère de l’Administration territoriale et de la Mobilité, le Conseil a adopté un décret portant dissolution de l’Association professionnelle des représentants indépendants Qnet en raison d’activités illicites et contraires à son statut, conformément à l’article 80 de la loi du 17 juillet 2025 portant liberté d’association.

« Cette structure associative depuis quelques années, s’adonne à des activités illicites et d’arnaque, d’escroquerie et de trafic de personnes. Un rapport a été fait sur les activités de cette association qui avait été déjà suspendue par communiqué conjoint. A l’issue de l’enquête approfondie, on note plus de 2 000 personnes victimes, plus de 1 300 plaintes déposées avec plus d’un milliard F CFA en enjeu financier », explique le Ministre chargé de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, assurant l’intérim du ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobi-lité. Il appelle les populations à ne pas tomber dans le piège du gain facile et à ne pas céder à toutes les propositions sur le net.

Pour le compte du ministère de la Santé, le Conseil a adopté un rapport relatif au Plan 1 000 x 5 de développement des ressources humaines en santé, en appui à l’Initiative présidentielle pour la santé. Pour le ministre Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, il s’agira de recruter et de former chaque année, jusqu’en 2030, 5 000 médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes pour notre pays et de faire en sorte que 310 médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes puissent disposer de spécialisation dans des domaines extrêmement pointus et approfondis. L’objectif est de renforcer la souveraineté sanitaire de notre pays et de réduire drastiquement les évacuations sanitaires.

« Il s’agira aussi de recruter 500 assistants hospitalo-universitaires médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes pour venir en appui à cette formation des spécialistes, de recruter autour de 10 480 paramédicaux pour animer les centres médicaux communaux et enfin de faire en sorte que 250 médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes spécialistes qui se sont formés à titre privé puissent être reclassés », soutient le Dr Kargougou. Il a indiqué que ces professionnels de santé seront déployés de manière équitable dans les régions sanitaires de notre pays et vont bénéficier d’une immersion patriotique.

DIRCOM/PF