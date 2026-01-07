Coopération Burkina-Venezuela: le nouveau chargé d’affaires de l’ambassade échange avec le chef de la diplomatie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, accompagné de madame le ministre délégué chargé de la Coopération régionale, a reçu en audience le chargé d’Affaires de l’ambassade de la République Bolivarienne du Venezuela au Burkina Faso, ce mercredi 7 janvier.

Nouvellement arrivé à Ouaga-dougou, le diplomate venezuelien, monsieur Daniel Salvador Gomis Muños, est venu se présenter officiellement aux premiers responsables du département en charge des affaires étrangères. A l’occasion, il a fait part du message des autorités de son pays relatif à la coopération avec le Burkina Faso. Il s’agit d’un message d’engagement à renforcer les liens d’amitié et de coopération entre la République Bolivarienne du Venezuela et le Burkina Faso d’une part, et les pays du Sahel d’autre part. Comme il fallait s’y attendre, l’actualité relative à l’enlèvement du Président Nicolas Maduro par les Etats-Unis a été abordée lors des échanges.

On apprend du diplomate venezuelien que l’opération a fait au moins 80 morts parmi lesquels on compte des civils. Une nouvelle très triste selon le chef de la diplomatie burkinabè, qui déplore le fait que ces dizaines de victimes venezueliennes de l’intervention américaine aient été totalement ignorées dans les discours. Le chef de la diplomatie burkinabè a exprimé sa solidarité vis-à-vis du peuple venezuelien, tout en regrettant cet acte qu’il qualifie de “dangereux” pour l’avenir et la stabilité du monde. « Ce sont des personnes innocentes qui ont perdu leur vie dans cette attaque injustifiée.

C’est un mauvais signal qu’un pays qui se dit respectueux des droits de l’Homme envoie au monde et on ne saurait fermer les yeux face à cette situation », a laissé entendre SEM Karamoko Jean Marie Traoré. En attendant, le nouveau chargé d’Affaires a traduit sa gratitude au ministre des Affaires étrangères et à ses collaborateurs, pour les commodités dont il a bénéficiées pour son installation au Burkina Faso. Il est chargé d’organiser l’établissement d’une ambassade de la République Bolivarienne du Venezuela à Ouagadougou qui est couverte par la juridiction diplomatique de ce pays au Mali.

DCRP/MAECR-BE