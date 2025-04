Coopération internationale: les Etats-Unis réaffirment leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara

En confirmation de la position communiquée par le Président Donald Trump à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les Etats-Unis ont réaffirmé leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, a appris l’AIB auprès de la MAP.

A l’occasion d’un entretien ce mardi, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Secrétaire d’Etat Marco Rubio à Washington, ce dernier a réaffirmé que les Etats-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Lors de l’entretien téléphonique entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président des Etats-Unis d’Amérique, en décembre 2020, le Président Donald Trump avait informé le Souverain de la promulgation d’un décret présidentiel, avec ce que cet acte comporte comme force juridique et politique indéniable et à effet immédiat, portant sur la décision des Etats-Unis d’Amérique de reconnaître la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara marocain.

En outre, le chef de la diplomatie américaine a fait déclaré que les Etats-Unis apportent leur appui à la proposition d’autonomie présentée par le Maroc, en tant que seule base pour une solution juste et durable à ce différend régional, a rapporté la porte-parole du Département d’Etat, Tammy Bruce. Selon Marco Rubio, les Etats Unis « continuent de croire qu’une autonomie authentique sous la sou-veraineté marocaine est la seule solution faisable ». Dans ce cadre, « le président américain exhorte les parties à s’engager dans des discussions sans délai sur la base de la proposition marocaine d’autonomie comme seul cadre en vue de négocier une solution mutuellement acceptable », a t-il affirmé. Washington, a t-il ajouté, faciliterait le progrès vers cet objectif.

Agence d’information du Burkina