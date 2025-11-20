COP30 : dévoile son Plan stratégique 2026–2030 à Belém

Le Centre de services scientifiques ouest-africains sur le changement climatique et l’utilisation adaptée des terres (WASCAL) a dévoilé son nouveau plan stratégique 2026–2030, vendredi 14 novembre 2025, à Belém, au Brésil, en marge de la 30e Conférence des Parties (COP30) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Les ambitions du Centre de services scientifiques ouest-africains sur le changement climatique et l’utilisation adaptée des terres (WASCAL-West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use en anglais) ont été dévoilées, à travers la présentation de son nouveau plan stratégique 2026–2030, vendredi 14 novembre à Belém, au Brésil.

C’était en marge de la 30e Conférence des Parties (COP30) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Cet évènement parallèle de haut niveau a réuni des décideurs publics, des représentants d’institutions régionales, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des experts du climat venus d’Afrique de l’Ouest et d’ailleurs.

A travers ce nouveau document stratégique, WASCAL veut maintenir son statut d’institution régionale leader dans la recherche climatique, le renforcement des capacités et l’appui aux politiques pour le développement durable et la résilience climatique en Afrique de l’Ouest, a indiqué son directeur exécutif, Pr Emmanuel Ramdé. Et cela en poursuivant avec détermination sa mission de faire progresser la science climatique, renforcer la formation de la prochaine génération d’experts et d’accompagner les gouvernements dans la construction d’une Afrique de l’Ouest résiliente et tournée vers un développement durable.

Pour ce faire, le Pr Ramdé a décliné les orientations stratégiques renouvelées de l’institution pour les cinq prochaines années, en mettant en exergue l’engagement constant de l’organisation en faveur de l’excellence scientifique, de l’innovation et du renforcement des capacités des Etats membres.Ce plan s’articule autour de six objectifs interconnectés.

Un budget indicatif de 96,20 millions d’euros

Il s’agit notamment de renforcer l’efficacité institutionnelle et opérationnelle de WASCAL, d’améliorer la mobilisation et la gestion des ressources pour assurer la durabilité, renforcer la recherche et le développement régionaux sur le changement climatique et l’énergie durable, d’exploiter les technologies, les données et les solutions numériques pour améliorer la prestation des services climatiques et environnementaux, renforcer et élargir les activités de renforcement des capacités par des solutions de connaissance adaptées aux Etats membres et de renforcer la communication et les partenariats.

La mise en œuvre de cet ambitieux plan va nécessiter la mobilisation d’un budget indicatif de 96,20 millions d’euros. Le dispositif de mise en œuvre du Plan stratégique repose aussi sur un modèle décentralisé, axé sur les résultats et soutenu par un leadership affirmé, une expertise technique robuste et des systèmes numériques renforcés, et appuyé par des priorités d’investissements clairement définis, afin d’assurer une exécution efficace et cohérente, a souligné M. Ramdé.

L’opérationnalisation de ce plan stratégique repose également sur une démarche de transparence et de redevabilité, un ensemble d’indicateurs clés de performance, accompagné d’un cadre d’analyse des risques et de mesures d’atténuation visant à garantir la continuité, la stabilité institutionnelle et l’efficacité opérationnelle.

A l’issue de cette session, les participants ont donc pris connaissance des besoins de financement associés au plan, des dix priorités institutionnelles devant orienter l’action de WASCAL sur la période 2026–2030 et qui traduisent l’ambition de l’institution de consolider son leadership scientifique, de renforcer la fourniture de services climatiques, de stimuler les partenariats stratégiques et de contribuer de manière accrue aux efforts de résilience climatique des pays de la région.

Une mission que WASCAL poursuit depuis une dizaine d’années, et cela grâce à des partenariats solides avec les gouvernements et les parties prenantes clés, ayant contribué à forger sa réputation d’excellence scientifique et de prestation de services permettant d’éclairer l’action climatique dans ses pays membres.

