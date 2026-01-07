Coup d’Etat déjoué : « La situation est sous contrôle », Mahamadou Sana, ministre de la Sécurité

Le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana a donné hier mardi 6 janvier 2026, des détails sur la tentative de de déstabilisation des instittuions républicaines qui était prevu, le samedi 3 janvier dernier. Dans cette déclaration que nous proposons en intégralité, il lève aussi le voile sur le cerveau, le financement et les complices

.« Avant tout propos, permettez-moi de rendre un hommage mérité à l’ensemble des Forces de défense et de sécurité, à l’ensemble des Volontaires pour la défense de la patrie, à l’ensemble de toutes ces populations résilientes et patriotes qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso reste debout. Grâce à leur résilience, à leur détermination, à leur abnégation, le Burkina Faso restera debout malgré toutes les adversités. Prompt rétablissement aux blessés. Pour ceux qui nous ont quittés dans cette guerre d’honneur, je réitère l’engagement ferme du gouvernement à ne jamais les oublier. Que la terre libre du Burkina Faso leur soit légère. C’est l’occasion pour moi de féliciter et de saluer le travail fort appréciable des services de renseignements. Grâce à leur professionnalisme, le Burkina Faso a déjoué, pour la énième fois, des tentatives de déstabilisation. Félicitations à eux. En substance, le 3 janvier 2026 à 23h, il était prévu une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d’assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation Selon le ministre de la sécurité, Mahamoudou Sana, les enquêtes se poursuivent pour démanteler tous les membres du réseau. du camarade-capitaine Ibrahim Traoré, chef de l’Etat, Président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Après cette action, devrait suivre une action de mise hors service de la base de drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués, pour une question de conf identialité et aussi pour éviter de compromettre l’efficacité des enquêtes, nous allons citer seulement l’acteur principal. Il s’agit de l’ex-lieutenant-colonel, PaulHenri Sandago Damiba. Alors, il a eu pour mission clé, de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d’autres militaires, de mettre en place des groupes d’actions avec des missions bien déterminées. Et, les civils devraient mobiliser des populations, leurs adeptes, pour qu’après l’action militaire, le camarade-capitaine Ibrahim Traoré, témoigne de leur détermination à soutenir la marche irréversible de la libération du Burkina Faso des chaînes de l’impérialisme. Je lance aussi un message d’unité nationale, de cohésion sociale et d’appel à vigilance accrue aux populations pour renforcer la veille stratégique de lutte contre l’impérialisme. ils puissent mobiliser ces derniers pour pouvoir soutenir l’action militaire. Ce qui est important, d’apporter comme élément d’information auprès des populations, c’est les sources de f inancement. Il sied de souligner qu’une bonne partie du financement provient de la Côte d’Ivoire dont la dernière opération s’élève à 70 millions F CFA. Alors, je tiens aussi à souligner que les interpellations se poursuivent ainsi que le démantèlement des réseaux. En tout état de cause, et pour prendre l’opinion nationale à témoin, nous mettrons à la disposition des médias, des vidéos d’aveux issues des auditions de quelques acteurs clés. Alors, les enquêtes se poursuivent. Les interpellations également se poursuivent. Alors, toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées devant le procureur du Faso et toute la rigueur de la loi s’appliquera à elles. A l’endroit des Burkinabè, je tiens à rassurer les populations que la situation est sous contrôle. Je les invite à rester sereines. Aussi, je tiens à saluer l’esprit d’abnégation, de patriotisme des populations et particulièrement de la veille citoyenne. Cette énième mobilisation des populations pour protéger leur leader, C’est l’occasion pour moi d’attirer l’attention des populations à faire montre de discernement dans leurs activités quotidiennes pour éviter d’être auteurs ou co-auteurs ou complices des projets funestes de déstabilisation de notre pays, en dénonçant tout comportement aux numéros indiqués. Je souligne cela parce que dans les investigations, de nombreux citoyens civils ont été également interpellés parce qu’ils ont été utilisés naïvement pour faire des courses ou pour transmettre des commissions par-ci, par-là. Et donc, c’est pour cela que je tiens réellement à ce que les populations soient vigilantes, à ce que les populations fassent montre de discernement dans leurs activités quotidiennes.

Propos retranscris par la Rédaction