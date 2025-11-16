Coupe du monde U17/Allemagne – Burkina : 0-1: les Etalons s’offrent le scalp du champion en titre

En 16e de finale de la 20e Coupe du monde U17 disputée sur le terrain de l’Aspire zone spitch 2 samedi 15 novembre dernier, les Etalons ont mis fin aux ambitions du champion en titre allemand de se succéder, en l’épinglant 1-0 grâce à Mohamed Zongo.

Sur le papier, les Etalons étaient loin d’être les favoris de leur confrontation face à la Nationalmannschaft d’Allemagne en 16e de finale de la 20e Coupe du monde U17 au Qatar. C’est de bonne guerre, car, l’équipe des moins de 17 ans de ce pays est la championne en titre de cette compétition. Quoi de plus normal pour galvaniser d’avantage Chérif Fadil Badra Barro et ses camarades. Les choses commencent bien. Pendant l’échauffement, la chanson de Floby (Burkina) retentit sur l’aire de jeu annexe du stade Abdullah Bin Khalifa. Elle accompagne les U17 burkinabè pendant cet exercice.

Mais, le début du match en infériorité numérique durant près de 3 minutes a failli être préjudiciable à la formation burkinabè. En effet, juste après l’entame, l’axial Issouf Dabo est mis à la touche pour raccommoder son bandage aux doigts. Qu’à cela ne tienne, ce sont les jeunes Bur-kinabè qui vont cueillir à froid leurs adversaires. Cela dès la 5e, où, Mohamed Zongo ajuste le portier allemand d’une belle frappe enroulée du pied gauche pour ouvrir le score. A ce moment précis, plus d’un voyait un match avec une pluie de buts.

Car, avec une équipe allemande aux transitions rapides et en face une formation des Etalons qui maitrise bien son système de contre-attaque, laissait présager un but d’un camp à l’autre. La portion de jeu burkinabè est fréquemment visitée par les Allemands. Mais, la clairvoyance du portier Rahim Ouattara aidant, les Etalons tiennent bon. La domination allemande est territoriale mais stérile. La 2e partie du match est similaire à la première. Les Allemands sont les maîtres de jeu. Les Etalons résistent. Ils sont au bord de la rupture mais refusent de craquer. Cela malgré les 8 minutes de temps additionnels et les deux recours à la VAR. Ce fut un ouf de soulagement après le coup de sifflet finale de l’arbitre.

La victoire « du courage et de la détermination »

Collectivement et individuellement, les poulains d’Oscar Barro sont parvenus à tenir par moments le ballon et à se projeter quand il le faut. Ils ont réussi des attaques placées quand il le faut. Malgré la domination allemande, ils ont su résister avec une défense assez solide et un gardien présent et vigilant. Sauf que le fer de lance de l’attaque, Louckman Tapsoba (suspendu avec Ismaël Zallé pour le prochain match) peine à retrouver toutes ses sensations. En somme, ce fut une victoire « du courage et de la détermination » selon le capitaine des Etalons Fadil Badra Ali Barro. Une victoire qui semble avoir permis aux Etalons de revoir leurs objectifs. « Quand on bat le champion en titre, l’objectif est maintenant la coupe », a-t-il prévenu. Son coach, Oscar Barro, a jugé le match « très difficile et compliqué » à la fois.

« Il fallait rester très concentré, très serein et très combattif. Chose que les jeunes ont su faire », s’est-il réjoui. « Nous n’avons pas bien joué. Nous avons commis beaucoup d’erreurs avec le ballon. Notre timing n’était pas bon. Nous avons affronté une équipe adverse très travailleuse qui a tout donné pour nous empêcher de marquer », a analysé l’entraineur des U17 allemand Marc-Patrick Meister. Tout compte fait, les poulains d’Oscar Barro, en épinglant le champion en titre, donne un signal fort à leur adversaire des 8es de finale du mardi prochain (12h 30 GMT), l’Ouganda. Elle, qui a éliminé le Sénégal 1-0.

Yves OUEDRAOGO

Depuis Doha