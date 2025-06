Débat autour d’une attestation de vente d’un terrain de 13 hectares

HB est cadre d’une grande société d’Etat. Il a acquis en 2005 un terrain de 13 hectares dans les environs de Bama à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Il y a réalisé des investissements en y plantant notamment des eucalyptus et des anacardiers. Mais, quelques années plus tard, HB constate que certains de ses arbres ont été abattus. Il se renseigne et a été surpris d’apprendre que son terrain de 13 ha a été parcellé et vendu à de nouveaux acquéreurs. Il saisit la justice et trois personnes, dont le plus âgé a plus de 60 ans, sont alors accusées d’avoir vendu le terrain. Elles ont comparu le 9 juin 2025 devant la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso pour stellionat. Les trois prévenus se réclamant propriétaires terriens disent avoir vendu le terrain parce qu’elle leur appartient. Pourtant, HB soutient avoir acheté la parcelle et une attestation de vente a été établie, servant de preuve de la propriété de l’endroit. Les avocats des deux parties ont pris le relais des explications de leurs clients respectifs. Pour le conseil de HB, son client est bel et bien le propriétaire du terrain parce qu’il l’a toujours occupé depuis 2005. Il a même planté des arbres et détient un document du terrain en question. Son client soutient avoir payé le terrain à 1,3 million FCFA. Pour la réparation du préjudice subi par son client, l’avocat a réclamé 1 f symbolique et la somme de 800 000 FCFA, montant représentant les dépenses engagées dans le cadre de ce procès. Pour le conseil des prévenus, l’attestation de vente n’est pas authentique parce qu’il n’y figure pas le prix de vente du terrain, à savoir les 1,3 million FCFA. Le document qu’il a brandi à l’audience ne comportait pas le montant en question. Pour lui, les documents exigés pour ces genres de transactions à cette période sont l’attestation de possession foncière, le procès-verbal de palabre, un acte notarié ou des documents fournis par l’administration. Les prévenus sont revenus à la charge pour soutenir qu’ils n’ont jamais signé l’attestation de vente et ceux qui l’ont fait sont leurs neveux à qui ils n’ont jamais donné d’autorisation. Dans sa réquisition, le parquet a affirmé que les faits de stellionat reprochés aux trois prévenus sont caractérisés. Il a alors requis contre eux 6 mois de prison avec sursis et une amende d’un million ferme. Le tribunal rendra son verdict, le 21 juillet 2025.

Un bulletin d’examen trahit de faux médecins

DA et DE ont été jugés par contumace, le 9 juin 2025, par la Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso pour exercice illégal de la profession de médecin. C’est l’Ordre des médecins du Burkina Faso qui a porté plainte contre les médecins fautifs. Selon les récits des faits, ceux-ci émettaient des examens médicaux alors que cette tâche relève de la prérogative des médecins, titulaires de diplôme d’Etat de docteur. C’est le bulletin d’examen prescrit à une patiente qui a permis de découvrir le pot aux roses. DA et DE absents à l’audience, c’est leurs déclarations pendant les enquêtes qui ont été lues. Les prévenus ont reconnu les faits. DE le cerveau du groupe a affirmé qu’il est infirmier d’Etat. Il a été formé de 2013 à 2016 dans une école privée de santé et n’a pas pu être admis au test d’intégration à la fonction publique. Pour le procureur, les faits d’exercice illégal de la profession de médecin sont établis. Il a alors demandé de condamner DA et DE à une peine de 6 mois et à une amende de 1 million le tout assorti de sursis à exécution. Le délibéré a été fixé au 21 juillet 2025.

Elle réclame 500F pour son bissap versé lors d’une bagarre

MK et BS sont des amies. Elles se sont retrouvées chez une de leur voisine, AD pour parler du tout et de rien. Pendant qu’elles bavardaient, la voisine AD, a présenté un portable qu’elle a dû ramasser et dit attendre un appel du propriétaire. Quelques instants après, le portable sonne. AD indique à son interlocutrice là où elle est. Celle-ci se présente et AD lui remet son portable. La propriétaire du téléphone a fait savoir à sa bienfaitrice qu’elle travaille dans une société de production d’eau minérale. Dès qu’elle donne dos, BS reproche à AD d’avoir remis le téléphone parce qu’elle estime qu’elle n’est pas la propriétaire, car elle trouve qu’elle est trop sale pour travailler dans une entreprise de production d’eau minérale. Cette remarque a « enflammé » sa camarade MK qui soutient ne pas voir de lien entre l’état physique de la propriétaire du téléphone et son activité. BS, elle, soutient détecter un lien. Le ton monte entre les deux amies et la voisine a dû intervenir et a été obligée de les congédier. Une fois à la maison, BS reçoit la visite d’une dame. Elle dit être envoyé par MK pour présenter ses excuses à BS. Mais lors d’une rencontre entre MK et BS, MK a fait savoir à BS qu’elle n’a jamais délégué quelqu’un pour lui présenter ses excuses et qu’elle ne mérite même pas son pardon. Le ton monte de nouveau entre les deux camarades. MK gifle BS, renverse les jus de bissap qu’elle détenait et la lapide avec un caillou. Le caillou atteint le bras gauche. Quelques jours après, BS constate que son bras est fracturé. Elle porte alors plainte contre son amie pour coup et blessure volontaire. C’est du moins le récit des faits tels que dit à l’audience. Ce lundi 9 juin 2025 étant consacré à la comparution libre, MK était absente. Sa version a été lue à l’audience. BS, présente, a soutenu que MK lui a effectivement porté des coups et a même cassé son portable. Elle a réclamé 60 000FCFA pour ses frais médicaux et 500 FCFA pour son bissap que MK a versé au cours de la dispute. Le parquet a demandé de reconnaitre MK coupable de coup et blessure volontaire et de le condamner à 24 mois dont 12 ferme et à une amende 1 million FCFA assortis de sursis à exécution. Le délibéré est fixé pour, le 21 juillet 2025.

Il tue un cycliste et se réveille à l’hôpital

MO, un constructeur métallique, a comparu le 9 juin 2025 devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso pour défaut de maitrise et homicide involontaire. MO est impliqué dans un accident qui a occasionné la mort d’un cycliste sur l’axe Bobo-Dioulasso-Ouagadougou à hauteur du village de Sogossagasso. MO a reconnu les faits. Il raconte qu’il a aperçu, pendant qu’il roulait, un camion qui roulait en plein milieu de la voie. Il a fait 3 fois des jets de phare, mais a remarqué que le conducteur n’a pas réajusté sa course. Il s’est alors rabattu sur le côté droit pour continuer son chemin. C’est alors qu’il a surpris le cycliste qu’il a essayé d’éviter. C’est d’ailleurs dans les manœuvres qu’il a terminé sa course dans les ravins. C’est aux urgences de l’hôpital qu’il s’est réveillé parce qu’étant tombé dans le coma. C’est à son réveil qu’il a appris qu’il a causé la mort d’un cycliste. L’accident s’est produit la nuit. MO a reconnu son erreur de n’être pas arrêté comme le lui ont fait remarquer les juges. Le procureur dans sa réquisition a demandé de le reconnaitre coupable des faits de défaut de maitrise et d’homicide involontaire. En répression il a demandé de condamner MO à 6 mois de prison et à une amende de 250 000 FCFA, le tout assorti de sursis à exécution. Le tribunal a choisi la date du 21 juillet 2025 pour rendre son verdict.

Adaman DRABO