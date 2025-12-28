Délégation spéciale régionale de Nando : le bilan des réalisations de 2022-2025 jugé satisfaisant.

La délégation spéciale régionale de Nando a organisé une journée de redevabilité, le jeudi 18 décembre 2025 à Koudougou. L’objectif était de faire le point sur les réalisations de la délégation spéciale régionale sur la période 2022-2025.

Promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des collectivités territoriales. C’est tout le sens de cette journée de redevabilité organisée par la délégation spéciale régionale de Nando, le jeudi 18 décembre 2025 à Koudougou. Placée sur le thème : « Culture de la redevabilité et engagement patriotique pour un développement endogène », cette journée, selon le président de la délégation spéciale régionale, le gouverneur Adama Jean Yves Béré, est une obligation pour tous ceux qui gèrent les services publics de rendre compte à la population, comme cela est prévu par le Code général des collectivités territoriales.

« C’était un devoir pour nous de venir rendre compte à la population des actions à travers le plan d’action 2022-2025 », a-t-il précisé. Le plan d’actions a été présenté autour de quatre piliers essentiels. Il s’agit de lutter contre le terrorisme ; répondre à la crise humanitaire ; la refondation de l’Etat et l’amélioration de la gouvernance ; œuvrer à la réconciliation et à la cohésion sociale. Aux dires de M. Béré, dans le domaine de la santé, il y a eu des constructions et des équipements sanitaires ; au niveau de l’éducation, des salles de classe ont été construites ; au niveau de la communauté, des pistes rurales ont été réalisées, ainsi que des formations en saponification et en tissage au profit des femmes.

Il s’est dit satisfait du taux de réalisation du plan d’action, qui est de 86,31 %, dont 91,77 % de réalisation physique et 70,53 % de réalisation financière. La région de Nando a été classée première en matière de gouvernance locale en 2024 et en 2025. « Cela traduit le dynamisme de la région et l’effort de l’ensemble des acteurs ainsi que des partenaires », a-t-il fait savoir. Le président de la délégation spéciale régionale a signifié que cette journée leur a permis aussi de relever les insuffisances dans la mise en œuvre du plan, notamment au niveau de la mobilisation des ressources, ce qui n’a pas permis la réalisation effective de certaines activités. A l’écouter, ces insuffisances seront prises en compte dans les recommandations pour l’élaboration du Plan de développement régional (PDR) pour les années 2026-2030 afin de répondre efficacement aux besoins de la population de la région. A cette occasion, la délégation spéciale régionale a offert 26 motos aux forces de défense et de sécurité.

Beyon Romain NEBIE

Didier OUEDRAOGO

(Stagiaire)