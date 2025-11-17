Délivrance de la carte de presse: la réforme expliquée aux Hommes de média de Bobo-Dioulasso

La direction régionale de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Guiriko a échangé, le jeudi 13 novembre 2025 à Bobo-Dioulasso, avec les acteurs des médias sur la carte de presse dont la délivrance est désormais dévolue au ministère de la Communication en lieu et place du Conseil supérieur de la communication.

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme assure désormais le secrétariat permanent du Comité technique de la délivrance de la carte de presse, à travers la direction générale de la communication et des médias. Le Conseil supérieur de la communication a assuré cette responsabilité depuis 2009. Ce transfert au ministère de la Communication n’enlève en rien au travail et à l’indépendance de l’instance chargée de délivrer les cartes de presse. C’est l’assurance que le directeur général de la Communication et des Medias, Yirmalè Frédéric Somé, a donnée aux médias, le 13 novembre 2025 lors d’un échange avec les Hommes de média de Bobo-Dioulasso.

A travers une communication « dévolution de la délivrance de la carte de presse au ministère de la Communication : enjeux institutionnels et impacts sur la régulation des médias au Burkina Faso », M. Somé a expliqué les raisons qui ont présidé à cette nouvelle approche, le processus de transfert de la carte de presse et les bénéfices qui peuvent découler de ce transfert. Pour le directeur régional de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Guiriko, Boukary Malgoubri, la réforme traduit la volonté du gouvernement de renforcer la gouvernance du secteur, de simplifier les procédures administratives et de consolider la professionnalisation des acteurs.

La carte de presse constitue, pour lui, un symbole d’appartenance et de légitimité professionnelle pour les journalistes et les techniciens des médias. Elle consacre également le statut du professionnel de la communication et lui confère les droits et devoirs qui fondent l’exercice responsable de son métier. Outre la question de la carte de presse, les journalistes ont été entretenus sur les techniques de base en statistiques (collecte, traitement et distributions des données statiques).

La disponibilité des statistiques crédibles permet selon M. Malgoubri, à une meilleure planification, à une prise de décision éclairée ainsi qu’une plus grande transparence dans la gouvernance du secteur. Le représentant des participants, Madi Bazé, a loué la tenue de cette session d’information qui a permis aux Hommes de média de comprendre les enjeux de la délivrance de la carte de presse par le ministère en charge de la communication.

Adaman DRABO