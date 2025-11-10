Dématérialisation des services: le secteur privé s’approprie les procédures

La Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF), en partenariat avec la direction générale des impôts, a organisé les 7 et 8 novembre 2025 à Ouagadougou, ses premières Journées portes ouvertes dédiées aux procédures administratives dématérialisées.

A l’heure du numérique galopant, la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF) veut former et mieux outiller ses collaborateurs du secteur privé dans la maitrise et l’utilisation efficace des procédures de dématérialisation voulue par le gouvernement. C’est pourquoi elle a initié, en collaboration avec ses partenaires directs, des journées portes ouvertes, tenues les 7 et 8 novembre 2025 à Ouagadougou.

Placées sur le thème : « Appropriation des procédures administratives dématérialisées : levier de croissance et de développement des micros et petites entreprises (MPE) », ces journées visent à encourager les entreprises burkinabè à adopter des outils numériques modernes pour une gestion plus efficace, transparente et conforme aux exigences fiscales.

Pour le représentant du Ministre du commerce, de l’industrie et de l’artisanat (MICA), Zakaria Gyengani, cette rencontre qui a réuni des entités administratives, publiques et privées, offrant des services digitalisés aux citoyens et aux entreprises, est essentielle pour rapprocher l’administration du secteur privé. Il a, de ce fait, invité les petites et moyennes entreprises à s’approprier cette transition numérique, qu’il considère comme un « levier de résilience et de croissance économique nationale ».

La digitalisation, une nécessité

« La digitalisation constitue désormais un pilier incontournable du développement économique. Elle n’est plus une option, mais plutôt une nécessité, un impératif. Il faut aller vers la digitalisation pour rendre nos procédures plus rapides, plus efficaces et plus transparentes », a-t-il recommandé. Le conseiller technique représentant la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Bakary Konzéné, a salué l’initiative de la CCI-BF.

Il a précisé que les journées portes ouvertes constituent une plateforme stratégique pour valoriser les avancées réalisées dans la digitalisation des services publics offerts aux usagers. Bakary Konzéné a fait savoir que la dématérialisation ne se résume pas à une simple informatisation de l’administration.

« Elle traduit avant tout un changement de paradigme. L’administration n’est plus un obstacle, mais un partenaire stratégique du développement économique », a-t-il précisé. Ainsi, Konzéné a exhorté les acteurs économiques à s’impliquer activement : « Explorez les plateformes, échangez avec les experts, testez les services, appropriez-vous ces nouveaux outils. L’administration est à votre écoute pour recueillir vos propositions et suggestions afin d’assurer une amélioration continue des services », a-t-il conclu.

Wanlé Gérard COULIBALY