Kaya : la douane saisit 100 fûts de cyanure

Sous des sacs vides de ciment apparemment anodins se dissimulait une cargaison à haut risque: 100 fûts de cyanure. Une manœuvre d’une audace inquiétante, stoppée à temps par la vigilance exemplaire de la Brigade mobile des douanes de Kaya.

Cette scène aurait pu être celle d’un désastre silencieux. Un seul fût renversé, une seule fuite, et c’est la terre qui se contamine, l’eau qui s’altère, la vie qui chancelle. Mais face à la ruse du péril, la vigilance a eu un nom : la brigade mobile des douanes de Kaya. En un instant, ses agents ont inversé le cours du danger. Par leur sang-froid et leur détermination, ils ont contenu ce qui aurait pu souiller la terre, corrompre l’eau et compromettre l’avenir. Ce n’est plus de la simple fraude.

C’est une guerre silencieuse; une guerre contre la cupidité, contre les trafics qui nourrissent l’insécurité, contre cette économie souterraine qui transforme le poison en profit. Et cette guerre, les douaniers la mènent dans l’ombre, avec la foi du devoir et la détermination inébranlable de protéger. Il n’aura fallu que quelques semaines pour que la ruse revienne : même si une mise en scène, même cargaison toxique defi lancé à la vigilance. Mais cette fois encore, la douane de Kaya a triomphé. Elle a prouvé qu’elle ne dort pas. Qu’entre le danger et la vie, elle choisit toujours de se dresser.

Ce n’est pas un simple coup de filet. C’est un cri. Un cri pour que chaque citoyen ouvre les yeux. Car derrière chaque fût de cyanure dissimulé se cache une menace insidieuse contre notre sécurité, nos ressources en eau, halieutiques et fauniques, et l’avenir même de notre pays. Le directeur général des douanes, l’inspecteur divisionnaire Yves Kafando, depuis la belle cité de Sya, salue avec gravité et fierté le professionnalisme des agents de la brigade mobile de Kaya. Il rappelle que l’administration des douanes demeure et demeurera sur la ligne de front; celle où se joue le destin économique du pays. «Il n’y a pas de hasard dans la vigilance. Seulement des vies sauvées qu’on ne comptera jamais”.

𝐋𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞 : 𝐇𝐨𝐧𝐧𝐞𝐮𝐫-𝐃𝐞́𝐯𝐨𝐮𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭-𝐕𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞

𝐒𝐂𝐑𝐏-𝐃𝐆𝐃