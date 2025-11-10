Transformation artisanale du coton : Un centre inauguré à Bobo-Dioulasso

Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a inauguré le dimanche 9 Novembre 2025 à Bobo-Dioulasso, le Centre national d’appui à la transformation artisanale du coton (CENATAC). Fruit de la coopération entre le Burkina Faso et la République d’Italie, l’infrastructure, d’un coût de 1,5 milliard F CFA a pour but de promouvoir la transformation locale du coton et de valoriser le savoir-faire des artisans burkinabè.

Les travaux de construction du Centre national d’appui à la transformation artisanale du coton (CENATAC) ont débuté en février 2024 et étaient en souffrance depuis des mois. C’est l’intervention du Président du Faso du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a permis la reprise et la finalisation du chantier de construction de ce centre de transformation artisanale du coton. D’un coût global de plus de 1,5 milliard F CFA, il est composé d’ouvrages conçus pour répondre aux besoins spécifiques des artisans et s’inscrit dans le cadre du projet de « Renforcement des compétences techniques et entrepreneuriales des artisans burkinabè ».

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a inauguré le CENATAC, le dimanche 9 novembre 2025 en présence de plusieurs membres du gouvernement, des autorités régionales, et de la population bobolaise. Pour le chef du gouvernement, le secteur du coton est un secteur stratégique pour le Burkina Faso. « Les Burkinabè, aujourd’hui, dans un élan patriotique, portent fièrement le Faso Danfani ou le kokodouda.

Il faut créer les conditions pour améliorer l’artisanat et c’est ici, à travers ces formations que les jeunes vont pouvoir acquérir des savoir-faire et se perfectionner pour améliorer progressivement et continuellement la qualité des produits qui sont mis sur la place du marché », a dit le Premier ministre.

Il a rassuré que le gouvernement va œuvrer à multiplier ces centres dans pratiquement toutes les régions afin d’offrir des opportunités aux jeunes Burkinabè partout où ils sont. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Poda, a justifié la construction du CENATAC par la volonté du gouvernement de promouvoir la transformation artisanale du coton afin de minimiser son exportation à l’état brut, privant les artisans, les industries, les jeunes, de nombreuses opportunités de création de valeur ajoutée et d’emplois durables. « Notre ambition commune, à travers la création du CNATAC est d’offrir aux artisans du textile un cadre moderne d’apprentissage, d’innovation et de perfectionnement, où chacun pourra développer des produits de qualité reflétant la richesse culturelle de notre pays », a justifié le ministre du commerce.

Des reconnaissances à l’Italie

Ce centre se veut alors selon lui, un outil structurant au service des artisans et des petites unités de transformation pour améliorer la qualité, la compétitivité et la visibilité des produits issus de la transformation artisanale du coton. « Le CNATAC est à cet égard un symbole fort de notre engagement à soutenir les artisans et à promouvoir leur savoir-faire dans la droite ligne de la vision du développement endogène que nous avons amorcé sous le leadership du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré », a dit le ministre Poda. Il a traduit la reconnaissance du gouvernement à la coopération italienne qui s’est engagée

à soutenir la politique nationale en matière d’artisanat.

La représentante de l’ambassadeur de l’Italie au Burkina Faso, Emanuela Forcella, a affirmé pour sa part que leur contribution à la réalisation de ce projet traduit la volonté du peuple italien de soutenir activement le gouvernement burkinabè dans sa quête

de développement économique et social, notamment dans le secteur de l’artisanat.

Elle a rassuré que la partie italienne va continuer d’être aux côtés du Burkina Faso afin de garantir la pérennisation des acquis de ce projet et d’apporter son soutien dans d’autres secteurs clés pour son développement. Au cours de la cérémonie d’inauguration, des équipements et des kits ont été respectivement remis au CENATAC et aux pensionnaires du centre.

Adaman DRABO