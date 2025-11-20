Développement durable: le Guiriko à l’école de la résilience climatique

Le Secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable organise, du 18 au 21 novembre 2025 à Bobo-Dioulasso, un atelier de formation et d’élaboration participative d’un modèle d’intégration de la Contribution déterminée au niveau national (CDN) dans le Plan régional de développement (PRD) du Guiriko.

Adoptée en 2015, la Contribution déterminée au niveau national (CDN) représente l’engagement du Burkina Faso à contribuer à la lutte mondiale contre le réchauffement climatique. L’évaluation avait cependant relevé une faiblesse majeure : son insuffisante prise en compte dans les plans locaux de développement. Depuis 2022, le PNUD soutient plusieurs régions pour élaborer des modèles d’intégration de la CDN dans leurs documents stratégiques. La région du Guiriko fait partie des nouvelles régions bénéficiaires de cet appui.

C’est dans ce cadre que se tient, du 18 au 21 novembre 2025 à Bobo-Dioulasso, un atelier de formation et d’élaboration participative d’un modèle d’intégration de la CDN dans le Plan régional de développement (PRD) du Guiriko. Organisée avec l’appui du Programme des nations unies pour le développement (PNUD) et du NDC Partnership, cette initiative vise à renforcer la capacité de la région à planifier son développement en prenant en compte les effets croissants du changement climatique.

Le représentant de la présidente de la délégation spéciale régionale du Guiriko, Brahima Zerba, a salué la tenue de l’atelier et rappelé l’importance de l’implication des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique. Selon lui, les collectivités disposent d’un rôle central dans cette lutte. « A travers des pratiques sobres en carbone, elles peuvent poursuivre leur développement tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre »,

a-t-il indiqué.

Aligner la planification locale avec l’ambition nationale

Il a précisé que l’atelier comporte deux volets : une formation sur les méthodes d’intégration de la CDN dans le PRD et l’élaboration d’un modèle opérationnel d’intégration, destiné à servir d’outil d’aide à la décision pour la région. A l’en croire, ce modèle va constituer un outil d’aide à la décision pour la délégation spéciale régionale, facilitant le choix d’actions pertinentes en matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.

Selon le représentant du PNUD, Dr Issaka Ouédraogo, la planification locale pour permettre la mise en œuvre effective des engagements climatiques est d’une importance capitale. Pour lui, aucune action ne peut être entreprise durablement si elle n’est pas intégrée dans les plans communaux et régionaux de développement. A l’en croire, plus de 70 % de la population burkinabè dépend de l’agriculture, ce qui rend les collectivités particulièrement vulnérables aux aléas climatiques tels que la sécheresse ou les inondations.

« Il est crucial que les défis climatiques soient intégrés dans les planifications locales et budgétisés pour renforcer la résilience des populations », a-t-il insisté. Le PNUD espère que ce processus, actuellement dans sa phase pilote, va pouvoir être étendu à d’autres collectivités dans les années à venir. Issaka Ouédraogo a également évoqué les retombées concrètes attendues de l’atelier. Ce sont, notamment un renforcement des capacités techniques des participants, le modèle reproductible pour l’intégration de la CDN et l’impulsion pour permettre à d’autres collectivités du pays de bénéficier de ce type d’appui.

Pour le Secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable (SP/CNDD), représenté par Dambatia Lazare Tagnabou, l’atelier constitue un maillon essentiel dans le dispositif national de suivi des engagements internationaux du Burkina Faso. « Cet atelier se veut un cadre de renforcement des capacités pour les collectivités, mais également un cadre permettant de produire un document de base pour la planification locale intégrant les questions de CDN », a-t-il indiqué. L’atelier comprend plusieurs modules, dont des communications thématiques sur les notions essentielles du climat et de la CDN, des travaux de groupe destinés à analyser les vulnérabilités et à identifier des actions d’atténuation et d’adaptation, ainsi que la conception d’un projet de document de référence pour la région.

Noufou NEBIE

Korotimi TINGARA

(Stagiaire)